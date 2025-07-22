Configura SSO

Utilizzando l'accesso Single Sign-On (SSO), l'abbonamento Autodesk consente di accedere a più prodotti e servizi Autodesk utilizzando le credenziali utente dell'organizzazione. Questo significa che è sufficiente effettuare un solo accesso per tutti i prodotti, senza dover utilizzare più password. Gli amministratori devono gestire una sola combinazione di indirizzo e-mail e password per ciascun utente e i criteri delle password applicati alla rete vengono applicati anche ai servizi Autodesk.



Utilizzando il protocollo Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, l'accesso SSO di Autodesk viene configurato a livello di dominio per tutti gli utenti. L'attivazione di SSO per un team implica che tutti gli utenti appartenenti alla stessa azienda e allo stesso dominio, anche se si trovano in team diversi, utilizzano SSO per accedere. Questo team funge da centro di controllo per la gestione dei domini e delle connessioni SAML.

I clienti con il piano Business Success ottengono il vantaggio aggiuntivo di utilizzare la funzionalità di sincronizzazione della directory di Autodesk con SSO per sincronizzare gruppi e utenti dalla loro directory aziendale.

Per informazioni complete sull'impostazione dell'accesso SSO e l'utilizzo della sincronizzazione della directory, vedere la Guida alla configurazione di Single Sign-On Autodesk.