È possibile richiedere una sola licenza per uso domestico per ogni abbonamento, indipendentemente dal numero di utenti che condividono l'abbonamento. L'uso domestico è soggetto a termini e condizioni specifici. Non è disponibile per tutti i prodotti e in tutte le aree geografiche. Per ulteriori informazioni, vedere Termini e condizioni per l'uso domestico (inglese) e Prodotti idonei per l'uso domestico.

Per richiedere una licenza per uso domestico, passare a Contatta il supporto e compilare il modulo per creare una richiesta di supporto. Anche se alcuni campi del modulo sono contrassegnati come facoltativi, assicurarsi di includere le seguenti informazioni: