AutoCAD LT può essere eseguito in Microsoft® Windows® e Apple® macOS®. Per ulteriori informazioni, vedi Requisiti di sistema per AutoCAD LT (.it).



Ogni abbonamento ad AutoCAD LT consente di accedere ad AutoCAD sul Web e su dispositivi mobili. AutoCAD su dispositivi mobili può essere eseguito in iOS, Android e Windows. Per ulteriori informazioni sulle versioni, vedi Requisiti di sistema per AutoCAD per dispositivi mobili (.it). AutoCAD sul Web è supportato da Google Chrome a 64 bit, Mozilla Firefox a 64 bit e Microsoft Edge a 64 bit in Windows o Mac. Per ulteriori informazioni sulle versioni, vedi Requisiti di sistema per AutoCAD sul Web.