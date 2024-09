Flow Production Tracking (in precedenza ShotGrid) è uno strumento di gestione della produzione specializzato nel monitoraggio delle scadenze, nella gestione delle risorse, come il personale e i budget, nonché nella revisione. Autodesk Flow Capture (in precedenza Moxion) è uno strumento basato sul cloud per la gestione delle riprese digitali e la revisione. La sua funzione principale consiste nell'acquisire e trasmettere in streaming in modo sicuro nel cloud i dati delle telecamere sul set per la revisione.