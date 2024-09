La possibilità di utilizzare il software in un ambiente virtuale dipende dal prodotto, dal metodo con cui è stato acquistato e dalle condizioni d'uso associate al piano di acquisto che devono consentire la virtualizzazione. Verificare i requisiti di sistema del software per assicurarsi che possa essere eseguito in un ambiente virtuale. Per assicurarsi che il software sia idoneo per l'utilizzo in un ambiente virtuale, verificare le condizioni di accesso e utilizzo del proprio piano di acquisto.

Questi piani di acquisto consentono qualche forma di virtualizzazione:

Abbonamento per utente singolo, Autodesk Flex o accordo commerciale aziendale . Gli amministratori possono installare il software in modo che un utente assegnato possa accedervi da più dispositivi, ma ad una singola licenza può accedere un solo utente autorizzato alla volta. Gli utenti che dispongono dell'abbonamento con accesso per utente singolo devono effettuare l'accesso per confermare la propria autorizzazione ad utilizzare il software.

Nota : se l'indirizzo MAC dell'utente non viene memorizzato nell'ambiente virtuale al riavvio, l'utente dovrà effettuare l'accesso ad ogni sessione per accedere al software.

Server delle licenze di rete, componenti del server o componenti di prodotto basati su server . È possibile virtualizzare i componenti del server in locale nella rete WAN o in remoto tramite un provider di servizi cloud di terze parti. Se si sceglie un'opzione non locale, verificare che: Il software ospitato sia protetto correttamente dal provider di servizi cloud di terze parti. Sia possibile controllare l'accesso e l'utilizzo del software ospitato in remoto.



Criteri di virtualizzazione per tipo di acquisto