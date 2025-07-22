Panoramica di Flex

Autodesk Flex è un'opzione di pagamento a consumo che consente di acquistare token in anticipo per accedere a qualsiasi prodotto disponibile con Flex pagando una tariffa giornaliera. Le tariffe variano in base al prodotto utilizzato. Flex è un'ottima opzione per membri di team o singoli utenti che desiderano provare un prodotto o che necessitano solo di accessi occasionali. Dopo aver acquistato i token Flex, è possibile assegnare gli utenti e specificare a quali prodotti possono accedere.