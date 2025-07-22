GESTIONE DEGLI ACCOUNT PER GLI AMMINISTRATORI

Panoramica di Flex

Autodesk Flex è un'opzione di pagamento a consumo che consente di acquistare token in anticipo per accedere a qualsiasi prodotto disponibile con Flex pagando una tariffa giornaliera. Le tariffe variano in base al prodotto utilizzato. Flex è un'ottima opzione per membri di team o singoli utenti che desiderano provare un prodotto o che necessitano solo di accessi occasionali. Dopo aver acquistato i token Flex, è possibile assegnare gli utenti e specificare a quali prodotti possono accedere. 

Per configurare Flex e invitare utenti occasionali ad accedere ai prodotti Autodesk disponibili con Flex, eseguire i passaggi seguenti.

Assegnazione degli utenti Flex

  1. Accedere al proprio Autodesk Account all'indirizzo manage.autodesk.com e fare clic su Gestione utenti > Per prodotto.

  2. Selezionare Flex e fare clic su Assegna utenti.

  3. Scegliere una delle opzioni seguenti, a seconda che si stia assegnando un utente esistente o invitando un nuovo utente. 

    • Nuovi utenti: immettere il nome completo seguito da un indirizzo e-mail tra parentesi angolari, ad esempio John Doe .

    Nota: ai nuovi utenti che non dispongono di un Autodesk Account viene chiesto di crearlo. Se un nuovo utente non accetta un invito entro sette giorni, è necessario inviare nuovamente l'invito.

  4. Visualizzare i rapporti di utilizzo di Flex. Vedere Ottenere informazioni sull'utilizzo di Flex

Gestione dell'accesso ai prodotti per singoli utenti

È possibile specificare quali prodotti sono disponibili con Flex per gli utenti occasionali.

  1. Accedere al proprio Autodesk Account all'indirizzo manage.autodesk.com e fare clic su Gestione utenti > Per prodotto.

  2. Nell'elenco dei prodotti, selezionare Flex. 

  3. In Utenti assegnati, selezionare l'utente che si desidera gestire per visualizzare un elenco di prodotti e servizi.

  4. Selezionare i prodotti e i servizi da assegnare o deselezionare quelli di cui si desidera annullare l'assegnazione. 

    Nota: se sono selezionati tutti i prodotti (nessun prodotto è deselezionato), quando Autodesk aggiunge nuovi prodotti a Flex, i nuovi prodotti risultano automaticamente accessibili. Se non si desidera consentire l'accesso automatico ai nuovi prodotti, è necessario annullare l'assegnazione in modo proattivo.

  5. Fare clic su Salva modifiche. 

Gli utenti ricevono un'e-mail di notifica con cui vengono informati che possono accedere ai prodotti quando vengono assegnati singolarmente. Se si utilizza l'opzione Importare per effettuare le assegnazioni, le notifiche e-mail non vengono inviate.

Gestione delle assegnazioni di default

In alternativa alla gestione dell'accesso ai prodotti su base individuale, è possibile impostare l'accesso di default a prodotti e servizi per tutto il team. Quando le assegnazioni di default sono attivate, utenti nuovi ed esistenti possono accedere allo stesso gruppo di prodotti selezionati.

 

Nota: le assegnazioni di default vengono disattivate automaticamente per gli utenti guest e Autodesk raccomanda di mantenerle disattivate. 

 

Per impostare le assegnazioni di default:

  1. Accedere ad Autodesk Account all'indirizzo manage.autodesk.com.    

  2. Nella pagina del proprio profilo Autodesk Account, selezionare Gestione utenti > Per utente.

  3. Scegliere il team Flex di cui si desidera gestire le assegnazioni di default.

  4. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio Impostazioni team in alto a destra.

  5. In Gestione utenti > Assegnazioni di default, fare clic su Imposta assegnazioni di default.

  6. Nella finestra di dialogo Gestisci assegnazioni di default, fare clic su Flex.

  7. Selezionare i prodotti per cui si desidera assegnare l'accesso di default. Quando Autodesk aggiunge nuovi prodotti a Flex, i nuovi prodotti non risultano automaticamente accessibili per gli utenti con assegnazioni di default. Modificare l'elenco delle assegnazioni di default per assegnare l'accesso ai nuovi prodotti.

  8. Fare clic su Salva modifiche per attivare le assegnazioni di default.

 

Per disattivare le assegnazioni di default:

  • Nella finestra di dialogo Gestisci assegnazioni di default, deselezionare tutti i prodotti.

Nota: quando vengono modificate le assegnazioni di default, non vengono inviate notifiche e-mail agli utenti.

 

Priorità in caso di abbonamento e periodo di prova

 

Quando un utente viene assegnato sia ad un abbonamento per utente singolo sia ai token Flex, i token non vengono utilizzati. Ad esempio, se si assegna ad un utente un abbonamento ad AutoCAD, tale utente non utilizzerà i token per AutoCAD.

Analogamente, gli utenti che usano la versione di prova non utilizzano i token per tale prodotto. Occorre dunque comunicare agli utenti di ignorare il messaggio che indica che il periodo di prova sta per scadere. Al termine del periodo di prova, inizieranno ad utilizzare i token.

 

Nota: la priorità in caso di abbonamento e periodo di prova è applicabile solo se per l'autenticazione di accesso viene utilizzato lo stesso ID Autodesk.

Acquisto di token Flex aggiuntivi

Quando si acquistano altri token, vengono aggiunti al saldo dei token del team. I token di ogni acquisto Flex sono validi per un anno dalla data di acquisto e i token meno recenti vengono utilizzati per primi. In questo modo, si disporrà di un tempo maggiore per utilizzare i token.

 

Se si gestiscono più team, verificare che l'acquisto della licenza Flex sia stato aggiunto al team corretto. In caso contrario, è possibile spostarlo in un altro dei team che si gestiscono da Autodesk Account. Vedere Token Flex e team.

 

Installazione e accesso per l'utente occasionale

 

Gli utenti con token Flex possono scaricare e installare i prodotti.

  1. Accedere al proprio Autodesk Account all'indirizzo manage.autodesk.com e fare clic su Tutti i prodotti e i servizi.

  2. Nell'elenco dei nomi dei prodotti, selezionare Flex. Fare clic su Visualizza elementi.

 

Non è necessario reinstallare il prodotto se si passa da Flex ad una licenza in abbonamento per utente singolo o se si dispone già di una versione supportata, installata da un abbonamento o da una versione di prova precedente.

