Panoramica di Flex

In alternativa alla gestione dell'accesso ai prodotti su base individuale, è possibile impostare l'accesso di default a prodotti e servizi per tutto il team. Quando le assegnazioni di default sono attivate, utenti nuovi ed esistenti possono accedere allo stesso gruppo di prodotti selezionati.
Nota: le assegnazioni di default vengono disattivate automaticamente per gli utenti guest e Autodesk raccomanda di mantenerle disattivate.
Per impostare le assegnazioni di default:
Accedere ad Autodesk Account all'indirizzo manage.autodesk.com.
Nella pagina del proprio profilo Autodesk Account, selezionare Gestione utenti > Per utente.
Scegliere il team Flex di cui si desidera gestire le assegnazioni di default.
Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio Impostazioni team in alto a destra.
In Gestione utenti > Assegnazioni di default, fare clic su Imposta assegnazioni di default.
Nella finestra di dialogo Gestisci assegnazioni di default, fare clic su Flex.
Selezionare i prodotti per cui si desidera assegnare l'accesso di default. Quando Autodesk aggiunge nuovi prodotti a Flex, i nuovi prodotti non risultano automaticamente accessibili per gli utenti con assegnazioni di default. Modificare l'elenco delle assegnazioni di default per assegnare l'accesso ai nuovi prodotti.
Fare clic su Salva modifiche per attivare le assegnazioni di default.
Per disattivare le assegnazioni di default:
- Nella finestra di dialogo Gestisci assegnazioni di default, deselezionare tutti i prodotti.
Nota: quando vengono modificate le assegnazioni di default, non vengono inviate notifiche e-mail agli utenti.
Priorità in caso di abbonamento e periodo di prova
Quando un utente viene assegnato sia ad un abbonamento per utente singolo sia ai token Flex, i token non vengono utilizzati. Ad esempio, se si assegna ad un utente un abbonamento ad AutoCAD, tale utente non utilizzerà i token per AutoCAD.
Analogamente, gli utenti che usano la versione di prova non utilizzano i token per tale prodotto. Occorre dunque comunicare agli utenti di ignorare il messaggio che indica che il periodo di prova sta per scadere. Al termine del periodo di prova, inizieranno ad utilizzare i token.
Nota: la priorità in caso di abbonamento e periodo di prova è applicabile solo se per l'autenticazione di accesso viene utilizzato lo stesso ID Autodesk.