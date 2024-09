Gli amministratori aggiungono e rimuovono gli utenti in Autodesk Account. Per consentire agli utenti di accedere ai prodotti e ai servizi Autodesk, è possibile invitarli singolarmente o importarli in blocco. Gli utenti invitati riceveranno un'e-mail di conferma con un collegamento per creare un account con il proprio indirizzo e-mail e una password. Dal loro account potranno scaricare i prodotti e accedere al supporto.

Le procedure per l'aggiunta e la rimozione di utenti sono diverse per la gestione utenti e la gestione utenti classica. Se non si utilizza la gestione utenti classica, vedere Aggiunta e rimozione di utenti.

Per ciascuna delle procedure seguenti, è innanzitutto necessario accedere ad Autodesk Account all'indirizzo manage.autodesk.com.