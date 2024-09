Autodesk rende il software e i servizi disponibili tramite una licenza o un abbonamento. I diritti per l'installazione, l'accesso o qualsiasi altro utilizzo del software e dei servizi Autodesk (inclusi i prodotti software o i servizi gratuiti) sono regolati dai diritti di utilizzo delle licenze e dei servizi esplicitamente concessi da Autodesk nel contratto relativo ad ogni licenza o servizio e sono soggetti all'accettazione di tutti i termini e le condizioni di tale contratto, nonché alla conformità agli stessi. Quando ci si abbona a un piano, è possibile fare in modo che venga rinnovato automaticamente per una quota fissa mensile o annuale, in base alla disponibilità. È possibile che non tutti i vantaggi e le opzioni di acquisto siano disponibili per tutti i prodotti o i servizi in tutte le lingue e/o aree geografiche. L'accesso ai servizi cloud richiede una connessione Internet ed è soggetto alle limitazioni geografiche definite nelle Condizioni di servizio.

Altre offerte: Autodesk si riserva il diritto di annullare, sospendere o modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le intere promozioni o parte di esse, per qualsiasi motivo e a propria esclusiva discrezione. I prezzi del software Autodesk sono soggetti a variazione.