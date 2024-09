L'abbonamento consente di acquisire in licenza il software desktop Autodesk in base alla durata per poter soddisfare varie esigenze aziendali e di budget, come nel caso di progetti a termine o di personale assunto a tempo determinato. I clienti che acquistano un abbonamento ricevono vantaggi come il supporto Basic, l'accesso agli ultimi miglioramenti del software e dei prodotti e, in alcuni casi, l'accesso a servizi cloud specifici.

Gli abbonamenti acquistati su Autodesk Negozio Online vengono rinnovati automaticamente. Alcune opzioni di durata degli abbonamenti sono tuttavia disponibili solo presso i rivenditori o gli addetti commerciali Autodesk e non vengono rinnovate automaticamente. Vengono inviate notifiche per il rinnovo 45, 30 e 4 giorni prima della scadenza con le istruzioni per il rinnovo.

L'abbonamento include:

La versione più recente del software, le versioni precedenti e gli aggiornamenti

Supporto tecnico e e-learning, incluse newsletter esclusive per gli abbonati

Accesso a servizi cloud selezionati

Diritti di utilizzo globali

