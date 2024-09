Token di media utilizzati ogni mese. Numero medio di token utilizzati al mese per accedere al prodotto o al servizio. Le medie vengono calcolate come numero totale di token utilizzati diviso per il numero di mesi nell'intervallo di tempo selezionato (anche se l'intervallo di tempo selezionato non è ancora trascorso).

Fare clic su una riga qualsiasi (Visualizza dettagli) per informazioni su ciascun prodotto o servizio nel rapporto: