GESTIONE DEGLI ACCOUNT PER GLI AMMINISTRATORI

Formazione avanzata

All'interno del piano Business Success è possibile ricevere indicazioni personalizzate da esperti Autodesk tramite sessioni di formazione. Dal Success Center del proprio Autodesk Account è possibile inviare una richiesta di formazione per il team. Un Technical Account Specialist di Autodesk verrà incaricato di condurre la formazione. 

Per richiedere una sessione di formazione

  1. Se non è stato già fatto, accedere al proprio profilo Autodesk Account.
  2. Passare al Success Center.
  3. Nel riquadro Formazione, fare clic su Richiedi una sessione di formazione.
  4. Nella schermata di richiesta della formazione, selezionare il tipo di formazione che si desidera ricevere.
  5. Selezionare un team per la sessione di formazione.
  6. Inviare la richiesta.

Per impostare la sessione di formazione

Dopo aver inviato la richiesta per una sessione di formazione, il Technical Account Specialist (TAS) assegnato da Autodesk contatterà l'utente per pianificare una prima chiamata esplorativa. Durante la chiamata si discuteranno i risultati attesi dalla sessione di formazione e il TAS definirà l'ambito dei contenuti da trattare. Dopo che il TAS avrà programmato la sessione di formazione, questa verrà visualizzata nel Success Center, dove sarà possibile iscrivere i membri del team che vi parteciperanno. I membri del team riceveranno un'e-mail contenente tutte le informazioni necessarie per partecipare alla sessione di formazione.

 

Al termine della sessione di formazione, nel Success Center sarà disponibile un riepilogo con informazioni sulla partecipazione e sugli argomenti trattati. 

 

