Formazione avanzata

Dopo aver inviato la richiesta per una sessione di formazione, il Technical Account Specialist (TAS) assegnato da Autodesk contatterà l'utente per pianificare una prima chiamata esplorativa. Durante la chiamata si discuteranno i risultati attesi dalla sessione di formazione e il TAS definirà l'ambito dei contenuti da trattare. Dopo che il TAS avrà programmato la sessione di formazione, questa verrà visualizzata nel Success Center, dove sarà possibile iscrivere i membri del team che vi parteciperanno. I membri del team riceveranno un'e-mail contenente tutte le informazioni necessarie per partecipare alla sessione di formazione.
Al termine della sessione di formazione, nel Success Center sarà disponibile un riepilogo con informazioni sulla partecipazione e sugli argomenti trattati.