Quando un prodotto viene avviato dopo aver ottenuto una licenza valida, viene segnalato un evento di utilizzo. Se si accede al prodotto con Flex, viene utilizzata la tariffa giornaliera dei token. Se si dispone di un abbonamento per utente singolo, nel rapporto di utilizzo viene conteggiato l'uso della postazione per quel giorno. Se viene rilevato l'utilizzo significativo* del prodotto oltre le 24 ore, viene addebitato un altro token oppure viene conteggiato un altro giorno di utilizzo della postazione.

*Per ciascun prodotto vengono definite attività che sono considerate utilizzo significativo.

Nota: la maggior parte dei prodotti Autodesk include una funzionalità di riconoscimento dell'inattività che ritarda l'evento di generazione dell'addebito del token giornaliero o del rapporto di utilizzo successivo quando non viene rilevato alcun utilizzo significativo. Per verificare se il prodotto supporta la funzionalità di riconoscimento dell'inattività, consultare l'articolo Prodotti flessibili che supportano la consapevolezza del mancato funzionamento (.it).