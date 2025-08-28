Actor in canyon style environment looking past camera with AI motion capture markers and bones highlighted, and final CG character render

Autodesk Flow Studio

Crea effetti visivi straordinari con strumenti IA controllati da te.

Flow Studio trasforma le riprese in scene in CG che puoi dirigere, montare ed esportare. Niente attrezzature, nessun intermediario, zero limiti. Solo tu e la storia che vuoi raccontare.

Che cos'è Autodesk Flow Studio?

Autodesk Flow Studio, in precedenza Wonder Studio, è un set di strumenti 3D basato sul cloud potenziato dall'intelligenza artificiale, che trasforma le riprese dal vivo in scene in CG modificabili, senza configurazioni complesse. Racconta le storie che hai sempre immaginato con un'intelligenza artificiale veloce, accessibile e totalmente sotto il tuo controllo.

  • Dai vita alle tue idee con strumenti IA che accelerano il tuo workflow senza mai sacrificare la creatività.

  • Mantieni il controllo con elementi esportabili e modificabili che puoi perfezionare fotogramma per fotogramma.

  • Completa il tuo lavoro con gli strumenti che conosci grazie alla perfetta integrazione con Maya, Blender, Unreal Engine e USD.

Panoramica di Flow Studio (video 1:08 min)

Perché utilizzare Flow Studio?

Narrazione senza limiti

Dai cortometraggi indipendenti alle epopee cinematografiche, gli strumenti VFX di fascia alta sono ora a portata di mano, senza attrezzature né ostacoli.

L'intelligenza artificiale che promuove la tua arte

Controllabile, modificabile e mai vincolato, progettato per supportare gli artisti, non per sostituirli.

Semplificato per i workflow creativi

Accelera la produzione con strumenti che eliminano gli ostacoli e si integrano perfettamente nel tuo flusso creativo, dal contenuto digitale alle produzioni di alto livello.

Scopri tutti i livelli di Flow Studio

Free

Free

 

Per creativi curiosi che vogliono esplorare gli effetti VFX potenziati dall'intelligenza artificiale e valorizzare la loro narrazione a costo zero. Non è richiesta la carta di credito.

  • 300 crediti/mese
  • Risoluzione massima di esportazione: 720p
  • Spazio di archiviazione: 1 GB
  • Dimensioni massime caricamento video: 100 MB
  • 3 personaggi personalizzati caricabili
  • 1 motion capture per persona

Lite

/mese

 

Per i creativi che desiderano usare le funzionalità IA avanzate per dare vita ai loro progetti con maggiore flessibilità.

  • 2100 crediti/mese
  • Risoluzione di esportazione massima: 1080p
  • Spazio di archiviazione: 5 MB
  • Dimensioni massime caricamento video: 500 MB
  • 6 personaggi personalizzati caricabili
  • 2 motion capture per persona

Standard

/mese

 

Per i creatori e i piccoli team che necessitano di più opzioni di esportazione e prototipazione rapida, per dimostrare subito il valore dei loro progetti applicando la scalabilità in tutta sicurezza.

  • 6000 crediti/mese
  • Risoluzione di esportazione massima: 4K
  • Spazio di archiviazione: 20 GB
  • Dimensioni massime caricamento video: 500 MB
  • 15 personaggi personalizzati caricabili
  • 3 motion capture per persona

Pro

/mese

 

Sblocca tutte le funzionalità per supportare progetti complessi pronti per la produzione, per team di grandi dimensioni che producono su larga scala.

  • 12.000 crediti/mese
  • Risoluzione di esportazione massima: 4K
  • Spazio di archiviazione: 80 GB
  • Dimensioni massime caricamento video: 2.000 MB
  • 50 personaggi personalizzati caricabili
  • 4 motion capture per persona

Enterprise

Per informazioni sui prezzi, contatta l'ufficio vendite

 

Per gli studi e le organizzazioni che necessitano di scalabilità, sicurezza, controllo e flessibilità precisi per supportare pipeline ad alto volume e ad alta precisione.

  • 48.000 crediti/mese
  • Risoluzione di esportazione massima: 4K
  • Spazio di archiviazione: 1 TB
  • Dimensioni massime caricamento video: 2.000 MB
  • 50 personaggi personalizzati caricabili
  • 7 motion capture per persona

Cosa puoi fare con Flow Studio

Accelera la narrazione creativa

Indipendentemente dalle dimensioni del progetto e del team, l'interfaccia intuitiva di Flow Studio consente agli artisti di fare ciò che sanno fare meglio, ovvero creare. Carica le riprese, analizza i fotogrammi e assegna rapidamente i personaggi in CG agli attori in carne e ossa che desideri integrare. E crea riprese uniche, illuminate, animate e montate automaticamente.
Immagine di anteprima dell'AI Motion Capture senza marcatori

AI Motion Capture senza marcatori

Integra personaggi in CG su attori in carne e ossa e acquisisci senza problemi i movimenti del viso, del corpo e delle mani grazie alla tecnologia di motion capture basata sull'intelligenza artificiale di Flow Studio. 

 

Ottieni dati completi di motion capture per il tuo progetto nei formati USD o FBX, con funzionalità avanzate per la ridefinizione del target delle ossa del personaggio e animazioni pronte per l'esportazione.

Scopri AI Mocap

Tecnologia Video to 3D Scene

Trasforma qualsiasi sequenza video in una scena animata in 3D con la rivoluzionaria tecnologia Video to 3D Scene di Wonder Animation. 

 

Filma e modifica le sequenze con più inquadrature e diverse riprese, quindi utilizza l'intelligenza artificiale per ricostruire la scena in uno spazio 3D, allineando posizione e movimento di ogni telecamera rispetto ai personaggi e all'ambiente.

Esplora la tecnologia Animation/Video to 3D Scene

Esportazioni di singoli elementi

Esporta esattamente ciò di cui hai bisogno per perfezionare il tuo lavoro. Ottieni gli elementi giusti per ogni attività creativa, tra cui:

 

  • Motion capture
  • Tracking della telecamera
  • Scene 3D
  • Passaggio personaggio
  • Maschera alfa
  • Sfondo pulito
  • Rendering finale
Esplora l'esportazione di elementi

Integrazioni potenti

Aggiungi gli ultimi ritocchi al tuo lavoro esportando facilmente i risultati negli strumenti che già utilizzi. Migliora la collaborazione grazie agli standard aperti integrati come Universal Scene Description (inglese) (USD) e consenti uno scambio di dati uniforme tra strumenti professionali 3D come Maya, Blender e Unreal Engine, per esportazioni semplificate e di alta qualità.

Automazione del rendering nel cloud

Aumenta l'efficienza e libera i computer per lavorare in modo più creativo con la tecnologia di rendering basata sul cloud di Flow Studio. Invia più processi di rendering al cloud e continua a lavorare su altri progetti contemporaneamente, riducendo in modo significativo i tempi morti e permettendo agli artisti di ottenere risultati creativi più rapidamente. 

Crea. Collega. Lasciati ispirare.

Partecipa ad una community in continua crescita di narratori, artisti 3D e registi che utilizzano Flow Studio per creare, sperimentare e crescere insieme. Vieni a trovarci.

La tua storia, a modo tuo. Con tecnologia Autodesk AI.

La soluzione Autodesk AI è pensata per artisti e creatori che vogliono lavorare più velocemente, senza rinunciare al controllo della loro visione. Se stai proponendo un progetto, stai definendo le scene VFX o stai cercando ispirazione, la tecnologia IA avanzata di Flow Studio ti consente di creare con precisione e di concentrarti sulla tua passione per la narrazione.

Acquista un abbonamento di Flow Studio

Blocco del prezzo per 3 anni
Pagamento a consumo Flex per l'utilizzo occasionale
Garanzia di rimborso fino a 30 giorni
Ulteriori vantaggi dell'acquisto presso Autodesk

Piani aziendali per una produzione scalabile e sicura

Accedi a strumenti professionali con la nuova Media & Entertainment Collection

Crea scene e personaggi mozzafiato per film, TV e videogiochi.

Tutti gli strumenti necessari per creare una pipeline potente e scalabile ad un costo inferiore, tra cui cinque postazioni Arnold, una potenza di simulazione 15 volte superiore, nuove funzionalità esclusive di simulazione della folla e motion capture potenziato dall'IA.

Domande frequenti

Che cos'è Flow Studio?

Potenziato dalla tecnologia Autodesk AI, Autodesk Flow Studio, in precedenza Wonder Studio, è un set di strumenti 3D basato sul cloud che trasforma le riprese dal vivo in scene in CG modificabili, senza configurazioni complesse.

Genera automaticamente gli elementi essenziali per l'esportazione, come i dati di motion capture, il tracking della telecamera, le maschere alfa, gli sfondi puliti e i passaggi dei personaggi, pronti per l'uso in strumenti 3D come Autodesk Maya, Blender, Unreal e Autodesk 3ds Max tramite USD.

Flow Studio ti consente di raccontare le storie che hai sempre immaginato, grazie ad un'intelligenza artificiale veloce, accessibile e completamente sotto il tuo controllo.

Come è possibile utilizzare Flow Studio gratuitamente?

Flow Studio offre un livello gratuito per creativi curiosi che vogliono esplorare gli effetti VFX potenziati dall'intelligenza artificiale e valorizzare il proprio racconto. Puoi ottenere Flow Studio gratuitamente accedendo alla pagina di confronto e facendo clic sull'opzione di accesso alla versione Free.

Come funzionano i crediti di Flow Studio?

Flow Studio adotta un sistema di crediti che consente di utilizzare l'abbonamento nel modo desiderato. Ogni mese, ottieni un determinato numero di crediti in base al tuo piano, che puoi spendere in diversi tipi di progetti, come AI Motion Capture, Live Action o Animation/Video to 3D Scene.

Ogni processo utilizza un determinato numero di crediti al secondo. I crediti vengono azzerati ogni mese, quindi assicurati di utilizzarli prima che scadano! Per vedere quanti crediti vengono forniti con ogni piano, consulta la pagina di confronto.

Qual è la differenza tra tracking della telecamera e tracking del movimento?

Il tracking della telecamera analizza le riprese video per determinare il movimento reale della telecamera nello spazio 3D, consentendo il posizionamento preciso di oggetti, attori o effetti 3D all'interno di una scena. Il tracking del movimento segue invece il movimento di attori o elementi specifici all'interno di un video. Mentre il tracking della telecamera ricostruisce il percorso virtuale della telecamera, il tracking del movimento collega grafica o effetti a soggetti in movimento.

Quali funzionalità di intelligenza artificiale sono disponibili in Flow Studio?

Flow Studio offre un'ampia gamma di strumenti basati sull'intelligenza artificiale progettati per velocizzare il processo creativo. Le caratteristiche principali includono: motion capture senza marcatori, tecnologia Video-to-3D Scene e generazione automatica di elementi essenziali come il tracking della telecamera, gli sfondi puliti, le maschere alfa e i passaggi dei personaggi.

Tutti gli elementi sono pronti per l'esportazione nei tuoi strumenti 3D preferiti, come Maya, Blender o Unreal, così potrai perfezionare e sviluppare facilmente il tuo lavoro con il massimo controllo creativo.

Cosa fa Autodesk per garantire l'uso responsabile ed etico dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico (ML)?

Alcune funzionalità di Autodesk AI non si basano sull'apprendimento automatico e pertanto non richiedono dati per l'addestramento dei modelli sottostanti. Se una funzionalità di intelligenza artificiale richiede dati per l'addestramento, Autodesk utilizza fonti di dati diverse, a seconda del tipo di funzionalità. Per verificare se una funzionalità di Autodesk AI si basa sull'apprendimento automatico e per ulteriori informazioni sulle fonti di dati utilizzate per l'addestramento, consulta la scheda per la trasparenza dell'IA, disponibile nella sezione IA affidabile di Autodesk Trust Center (.it). Nota: ulteriori schede per la trasparenza saranno disponibili a breve.

Che cosa distingue Flow Studio dagli altri strumenti basati sull'intelligenza artificiale?

Molti strumenti basati sull'intelligenza artificiale tradizionali possono sembrare una black box, soluzioni "con un solo clic" che offrono scarso controllo sul risultato finale. Flow Studio è diverso. È progettato per supportare il lavoro creativo, non per sostituirlo. Autodesk Flow Studio offre un'intelligenza artificiale che può essere controllata e indirizzata come si desidera. Puoi guidare il processo, perfezionare i risultati e modellare l'output finale in modo che rifletta realmente la tua visione creativa. Con questo strumento non devi premere un pulsante e sperare di ottenere la soluzione ottimale, ma ottieni gli strumenti giusti per dare vita alle tue idee, con l'intelligenza artificiale come supporto creativo.

