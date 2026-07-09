Gestione impostazioni Advanced AI

Le impostazioni di Advanced AI possono essere applicate a diversi livelli, a seconda del prodotto e dell'esperienza dell'amministratore.
Impostazioni a livello di hub
In qualità di amministratore, la gestione delle impostazioni di Advanced AI per gli hub supportati avviene in Autodesk Account.
L'impostazione dell'hub:
Controlla l'accesso alle funzionalità di Advanced AI per l'hub.
Controlla se il contenuto del cliente in tale hub verrà utilizzato in futuro per l'addestramento dell'IA avanzata.
Diventa l'impostazione di default dei nuovi progetti in tale hub.
Consente di abilitare o disabilitare la sostituzione a livello di progetto. Con la sostituzione a livello di progetto, gli amministratori dell'account e degli hub possono utilizzare diverse impostazioni di Advanced AI per singoli progetti (se l'opzione è supportata dal prodotto).
Impostazioni a livello di progetto
Alcuni prodotti Autodesk supportano le impostazioni di Advanced AI a livello di progetto.
Se sono supportate le impostazioni a livello di progetto:
Un progetto può utilizzare un'impostazione diversa da quella dell'hub principale.
Gli amministratori di progetto gestiscono l'impostazione per l'amministratore locale del prodotto.
Per default, i nuovi progetti ereditano ancora l'impostazione dell'hub.
L'autorizzazione a utilizzare impostazioni di progetto diverse è controllata tramite l'opzione di sostituzione a livello di progetto,
disponibile nella stessa finestra di dialogo utilizzata per configurare l'impostazione di default dell'hub.