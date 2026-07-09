GESTIONE DEGLI ACCOUNT PER GLI AMMINISTRATORI

Gestione impostazioni Advanced AI

Le impostazioni di Advanced AI consentono agli amministratori di controllare se gli utenti di un hub o progetto possono accedere alle funzionalità di IA avanzata. Queste impostazioni consentono anche di stabilire se il contenuto del cliente in tale ambito verrà utilizzato in futuro per l'addestramento dell'IA avanzata.

 

Ecco come è possibile gestire le impostazioni di Advanced AI:

  • A livello di hub in Autodesk Account

  • A livello di progetto nei prodotti che supportano queste funzionalità

Le modifiche potrebbero diventare effettive solo dopo alcune ore.

 

Le funzionalità di Standard AI restano disponibili e non sono influenzate da tale impostazione.

 

Pagina hub che elenca prodotti e servizi di Forma con impostazioni diverse in base all'area geografica e alle impostazioni di Advanced AI.

 

In questa pagina

Informazioni preliminari alla modifica dell'impostazione

Quando questa funzionalità diventa disponibile, Advanced AI viene fornita di default in tutti i progetti degli hub supportati. È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento se si preferisce disattivare Advanced AI.

 

L'impostazione si applicherà a tutte le relative funzionalità nel loro complesso. Non è possibile attivare o disattivare separatamente le diverse funzionalità di Advanced AI.

 

Se si attiva Advanced AI Se si disattiva Advanced AI
Gli utenti nel progetto o nell'hub selezionato possono accedere alle funzionalità di Advanced AI. Gli utenti nel progetto o nell'hub selezionato non possono accedere alle funzionalità di Advanced AI.
Il contenuto in tali ambiti potrà essere utilizzato in futuro per l'addestramento dell'IA avanzata. Il contenuto in tali ambiti non potrà essere utilizzato in futuro per l'addestramento dell'IA avanzata.
I nuovi progetti ereditano l'impostazione dell'hub, a meno che le impostazioni a livello di progetto non consentano una scelta diversa. I nuovi progetti ereditano l'impostazione dell'hub, a meno che le impostazioni a livello di progetto non consentano una scelta diversa.
Le modifiche potrebbero diventare effettive solo dopo alcune ore. Le modifiche potrebbero diventare effettive solo dopo alcune ore.

 

Nota: La disattivazione di Advanced AI non altera né riaddestra in modo reattivo i modelli già addestrati.

 

Nota: Non esiste un'impostazione distinta per mantenere attiva le funzionalità di Advanced AI e al contempo impedire che il contenuto del cliente venga utilizzato in futuro per l'addestramento dell'IA avanzata.

Come vengono applicate le impostazioni di Advanced AI

Le impostazioni di Advanced AI possono essere applicate a diversi livelli, a seconda del prodotto e dell'esperienza dell'amministratore.

Impostazioni a livello di hub

In qualità di amministratore, la gestione delle impostazioni di Advanced AI per gli hub supportati avviene in Autodesk Account.

 

L'impostazione dell'hub:

  • Controlla l'accesso alle funzionalità di Advanced AI per l'hub.

  • Controlla se il contenuto del cliente in tale hub verrà utilizzato in futuro per l'addestramento dell'IA avanzata.

  • Diventa l'impostazione di default dei nuovi progetti in tale hub.

  • Consente di abilitare o disabilitare la sostituzione a livello di progetto. Con la sostituzione a livello di progetto, gli amministratori dell'account e degli hub possono utilizzare diverse impostazioni di Advanced AI per singoli progetti (se l'opzione è supportata dal prodotto).

Impostazioni a livello di progetto

Alcuni prodotti Autodesk supportano le impostazioni di Advanced AI a livello di progetto.

 

Se sono supportate le impostazioni a livello di progetto:

  • Un progetto può utilizzare un'impostazione diversa da quella dell'hub principale.

  • Gli amministratori di progetto gestiscono l'impostazione per l'amministratore locale del prodotto.

  • Per default, i nuovi progetti ereditano ancora l'impostazione dell'hub.

  • L'autorizzazione a utilizzare impostazioni di progetto diverse è controllata tramite l'opzione di sostituzione a livello di progetto,

    disponibile nella stessa finestra di dialogo utilizzata per configurare l'impostazione di default dell'hub.

Modifica delle impostazioni di Advanced AI in Autodesk Account

Operazioni preliminari

Verificare di disporre delle autorizzazioni necessarie in qualità di amministratore dell'hub.

A seconda dell'organizzazione, i ruoli inclusi sono:

  • Amministratore principale.

  • Amministratore secondario.

  • Un altro ruolo di amministratore approvato per la gestione dell'hub.

Attivare o disattivare Advanced AI per un hub

  1. Accedere ad Autodesk Account.

  2. Accedere a Prodotti e servizi.

  3. Selezionare Hub.

  4. Individuare l'hub da aggiornare.

  5. Aggiornare l'impostazione utilizzando uno dei seguenti metodi:

    • Selezionare uno o più hub e scegliere Azioni > Aggiorna impostazioni IA.

      Pagina degli hub di prodotti e servizi che mostra l'opzione Aggiorna impostazioni IA in Azioni.

    • Selezionare il menu Altre azioni (...) per un singolo hub e scegliere Aggiorna impostazioni IA.

      Scheda Prodotti e servizi che mostra un singolo hub di Forma con l'opzione Aggiorna impostazioni IA.

  6. Esaminare il valore visualizzato nella colonna Advanced AI:

    • Impostazione di default attivata per tutti i progetti: Advanced AI è attivata per tutti i progetti nell'hub.

    • Impostazione di default disattivata per tutti i progetti: Advanced AI è disattivata per tutti i progetti nell'hub.

    • Impostazione di default attivata, può essere sostituita: Advanced AI è attiva per impostazione predefinita per tutti gli hub, ma gli amministratori degli hub possono configurare impostazioni diverse per i singoli progetti.

    • Impostazione di default disattivata, può essere sostituita: Advanced AI è disattivata per impostazione predefinita per tutti gli hub, ma gli amministratori degli hub possono configurare impostazioni diverse per i singoli progetti.

    • N/D: le impostazioni di Advanced AI non sono disponibili per l'hub selezionato.

    • Impostazione di default disattivata per tutti i progetti (icona di avvertimento): Advanced AI è disattivata a livello di account e non può essere modificata dagli amministratori.

  7. Scegliere se consentire agli amministratori degli hub di personalizzare le impostazioni di Advanced AI a livello di progetto con l'opzione di sostituzione a livello di progetto.

  8. Scegliere se attivare Advanced AI di default o se disattivarla per tutti i progetti.

    Popup delle impostazioni di Advanced AI che mostra il comportamento di default e l'opzione di sostituzione a livello di progetto.

  9. Salvare le modifiche.

È inoltre possibile selezionare diversi hub in modo da applicare la stessa impostazione in blocco.

Le modifiche potrebbero diventare effettive solo dopo alcune ore.

Che cosa comporta e non comporta la disattivazione di Advanced AI

Che cosa comporta la disattivazione di Advanced AI

Disattivazione di Advanced AI per un hub o un progetto:

  • Tutti gli utenti in quell'ambito perderanno l'accesso alle funzionalità di Advanced AI.

  • Evita che il contenuto del cliente in tale ambito possa essere utilizzato in futuro per l'addestramento dell'IA avanzata.

Questa opzione si applica solo all'hub o al progetto selezionato.

Che cosa non comporta la disattivazione di Advanced AI

La disattivazione di Advanced AI non comporta quanto segue:

  • Disattivazione delle funzionalità di Standard AI.

  • Rimozione di quanto appreso dai modelli addestrati in precedenza.

  • Modifica retroattiva dei modelli precedentemente addestrati.

  • Possibilità di eseguire un nuovo addestramento sui modelli specifici del cliente.

  • Eliminazione dei modelli addestrati in precedenza.

  • Creazione di un controllo separato per l'utilizzo dei contenuti del cliente mantenendo attive le funzionalità di Advanced AI.

Tempistiche di propagazione

Dopo aver modificato l'impostazione:

  • Le modifiche di accesso potrebbero diventare effettive solo dopo alcune ore.

  • Le esperienze di prodotto possono essere aggiornate in momenti diversi.

  • La propagazione completa può richiedere fino ad alcune ore.

Advanced AI o Standard AI

Advanced AI e Standard AI vengono gestite in modo diverso.

 

Categoria di funzionalità Controllato da questa impostazione
Funzionalità Advanced AI
Funzionalità Standard AI No

 

Le funzionalità di Standard AI rimangono disponibili anche quando Advanced AI è disattivata.

 

Autodesk Assistant è una funzionalità di Standard AI. Se Autodesk Assistant tenta di accedere a una funzionalità di Advanced AI in un hub o in un progetto in cui quest'ultima è disattivata, tale funzionalità non sarà disponibile.

Scenari più comuni relativi agli amministratori

Scenario: si desidera che tutti i progetti in un hub utilizzino la stessa impostazione

Attivare o disattivare Advanced AI a livello di hub e non consentire la sostituzione a livello di progetto.

 

Finestra di dialogo delle funzionalità Advanced AI con l'opzione attivata per default e casella di controllo relativa alla sostituzione a livello di progetto.

 

In modo automatico, i nuovi progetti ereditano ancora l'impostazione dell'hub.

Scenario: un progetto specifico richiede un'impostazione diversa

Se il prodotto supporta le impostazioni a livello di progetto:

  1. Consentire la sostituzione a livello di progetto per l'hub.

  2. Aprire l'esperienza dell'amministratore locale del prodotto.

  3. Aggiornare l'impostazione del progetto separatamente.

Il progetto può quindi utilizzare un'impostazione diversa da quella dell'hub principale.

Scenario: gli utenti continuano a vedere le funzionalità di Advanced AI dopo una modifica

La propagazione delle modifiche tra prodotti e servizi potrebbe richiedere anche alcune ore.

Verificare se:

  • È stato aggiornato l'hub o il progetto corretto.

  • L'utente appartiene all'hub o al progetto previsto.

  • Il prodotto supporta l'impostazione modificata.

Risoluzione dei problemi

Problema Cosa controllare
Non è possibile modificare l'impostazione. Verificare di disporre del ruolo di amministratore richiesto.
L'impostazione non viene visualizzata. L'hub o il prodotto potrebbe non supportare le impostazioni di Advanced AI.
Gli utenti possono comunque accedere anche dopo la disattivazione di Advanced AI. Attendere alcune ore per la propagazione delle modifiche.
Un progetto non può utilizzare un'impostazione diversa. Verificare che la sostituzione a livello di progetto sia supportata e consentita per l'hub.
Autodesk Assistant viene ancora visualizzato. Autodesk Assistant è una funzionalità di Standard AI e resta disponibile.

Eventi del registro attività

Il Registro attività può includere eventi quali:

  • Restrizioni di Advanced AI a livello di sistema.

  • Modifiche delle impostazioni a livello di hub da parte degli amministratori.

Messaggi di esempio del registro attività:

  • Il sistema ha disattivato Advanced AI per tutti gli hub e i progetti di questo team.

  • James Fidler ha aggiornato le impostazioni avanzate di IA sull'hub X.

Domande frequenti

Che cosa controlla l'impostazione di Advanced AI?

L'impostazione controlla:

  • L'accesso a funzionalità di Advanced AI.

  • Se i contenuti del cliente nell'ambito selezionato possono essere utilizzati in futuro per l'addestramento dell'IA avanzata.

È possibile controllare separatamente le singole funzionalità di Advanced AI?

No. L'impostazione si applica alle funzionalità di Advanced AI nel loro complesso.

È possibile mantenere attive le funzionalità di Advanced AI impedendo al contempo che i contenuti del cliente vengano utilizzati in futuro per l'addestramento dell'IA avanzata?

No. Non esiste un controllo distinto per queste azioni.

Le modifiche sono immediate?

No. L'applicazione delle modifiche potrebbe richiedere anche alcune ore.

La disattivazione di Advanced AI influisce sulle funzionalità di Standard AI?

No. Le funzionalità di Standard AI rimangono disponibili.

È possibile modificare le impostazioni di Advanced AI per l'intero account in Autodesk Account?

No. Le modifiche a livello di account applicate alle impostazioni di Advanced AI non sono disponibili tramite Autodesk Account.

La disattivazione di Advanced AI rimuove il contenuto personale dai modelli già addestrati?

No. La disattivazione di Advanced AI non altera né riaddestra retroattivamente i modelli già addestrati.

Cosa succede ai nuovi progetti?

I nuovi progetti ereditano l'impostazione dell'hub principale, a meno che le impostazioni a livello di progetto non consentano una scelta diversa.

Altre domande frequenti

Risorse correlate

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