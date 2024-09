Assinaturas de um ano com acesso multiusuário 7 de agosto de 2020 6 de fevereiro de 2023 Assinatura anual do AutoCAD com acesso de usuário único Adquira assentos adicionais para vários usuários.

Assinaturas de dois anos 27 de março de 2019 7 de abril de 2021 Assinaturas mensais, anuais ou de três anos A Autodesk não está mais vendendo nem renovando assinaturas de dois anos.

Assinaturas de dois e três anos com acesso multiusuário 29 de fevereiro de 2020 29 de fevereiro de 2020 Assinatura de três anos com acesso de usuário único A Autodesk não está mais vendendo nem renovando assinaturas de dois anos.

A360 Drive Maio de 2020 25 de setembro de 2020 Autodesk Drive A partir de 25 de março de 2020, os arquivos do A360 Drive serão do tipo somente leitura. Todos os dados serão removidos em 25 de setembro de 2020.

Alias Design 6 de julho de 2019 Alias Concept Alias SpeedForm e Alias Design descontinuados

Alias SpeedForm 6 de julho de 2019 Alias Concept Alias SpeedForm e Alias Design descontinuados

AutoCAD Utility Design 7 de fevereiro de 2017 A Autodesk fez parceria com a Spatial Business Systems, Inc. para continuar com o desenvolvimento sob o nome Automated Utility Design. Perguntas frequentes dos clientes da Autodesk e Spatial Business Systems Strategic Alliance

BIM 360 Team 9 de abril de 2018 Fim da renovação: setembro de 2021 (3 anos; recorrente na eStore), janeiro de 2023 (1 ano; EBAs) 31 de dezembro de 2023 Autodesk Docs Consulte as Perguntas frequentes (Inglês) do Autodesk BIM 360 Team sobre EOL para obter mais informações, incluindo detalhes sobre como fazer o download ou mover seus arquivos.

Software na caixa 1º de julho de 2021 Compre na Autodesk Store ou em um revendedor. A partir da versão 2022, os produtos Autodesk não estão mais disponíveis em mídia física.

Buzzsaw e Buzzsaw Professional 7 de outubro de 2016 31 de janeiro de 2019 BIM 360 Docs (inglês) O Buzzsaw não está mais disponível. (inglês)

CAD Doctor for Autodesk Simulation 27 de março de 2018 Elysium CADdoctor for Autodesk Moldflow, disponível na Elysium Co Ltd. Suspensão do CADdoctor for Autodesk Simulation

Assinatura do CFD Flex com acesso de usuário único 21 de março de 2016 Assinatura do CFD Flex (Inglês) com acesso multiusuário

Configurator 360 7 de maio de 2020 7 de maio de 2023 API de automação de projeto Forge - Configurador de produtos com base na Web para o Inventor no GitHub.

Integradores de sistemas Forge - Aplicativos desenvolvidos por parceiros para configuradores baseados na Web. Consulte as Perguntas frequentes para obter mais informações.



Constructware 31 de outubro de 2021 Autodesk Construction Cloud O Constructware foi descontinuado em 31 de outubro de 2021.

Design Academy (ADA) 16 de abril de 2015 Entre para a Comunidade Educacional da Autodesk para obter a versão mais recente do Autodesk Suites e outros produtos disponíveis para instituições educacionais. Education Suite descontinuado

Education Master Suite (EMS) 16 de abril de 2015 Entre para a Comunidade Educacional da Autodesk para obter a versão mais recente do Autodesk Suites e outros produtos disponíveis para instituições educacionais. Education Suite descontinuado

Mapa online de localização geográfica parar AutoCAD LT 2014 e AutoCAD 2014 Junho de 2017 Atualize para uma versão mais recente de um produto AutoCAD para continuar usando esta função. Recurso Localização geográfica – Dados de mapa on-line descontinuado para o AutoCAD e o AutoCAD LT 2014

Helius Composite 7 de fevereiro de 2022 30 de abril de 2022 Nenhuma alternativa de produto Página do produto Helius Composite

Helius PFA (assinaturas PFA do Helius independente) 7 de fevereiro de 2022 30 de abril de 2022 Moldflow Insight (inglês) A Autodesk não está mais vendendo Helius PFA. As assinaturas do Moldflow Insight continuarão a fornecer um direito à tecnologia Helius PFA.

Aplicativos Homestyler e Homestyler para dispositivos móveis Junho de 2017 Tinkercad

Revit

Revit Live (inglês)

Formit360 (inglês) Descontinuação dos produtos Autodesk Homestyler

InfraWorks (alguns serviços para InfraWorks 2017.2 e versões anteriores) 3 de janeiro de 2018 InfraWorks

Se você possui a versão 2017.3 ou posterior, essas alterações não o afetam. Serviços do InfraWorks que serão desativados em 2018

Maya LT 7 de dezembro de 2022 7 de dezembro de 2022 Maya Creative Alterações no Autodesk Maya LT

Vendas do Mental Ray via Autodesk 1º de abril de 2017 Novas licenças do Mental Ray podem ser adquiridas por meio da NVIDIA. Mental Ray - Encerramento das vendas

Assinatura do Moldflow Flex com acesso de usuário único 21 de março de 2016 Assinatura do Autodesk Moldflow Flex (inglês) com acesso multiusuário

Assinaturas trimestrais 27 de março de 2019 Assinaturas mensais, anuais ou de três anos Alterações de período nas assinaturas

ReCap Pro para dispositivos móveis 1º de fevereiro de 2021 ReCap Pro, com exceção do ReCap Pro para dispositivos móveis Perguntas frequentes sobre o fim da vida útil do Autodesk ReCap Pro

Refazer Setembro de 2017 Agora um recurso do ReCap Pro. Perguntas frequentes sobre o ReCap Photo

Assinatura do Simulation Mechanical Flex com acesso de usuário único 21 de março de 2016 Assinatura do Simulation Mechanical Flex com acesso multiusuário

Os atuais assinantes serão automaticamente atualizados para uma assinatura com acesso multiusuário. Ofertas de assinatura do Simulation descontinuadas e migradas para outras equivalentes, do tipo multiusuário

Smoke 7 de setembro de 2022 7 de setembro de 2022 Flame Assist Alterações nas perguntas frequentes do Autodesk Smoke