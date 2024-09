Na maioria dos produtos para desktop das versões 2023 e posteriores, é possível alterar as configurações uma vez e essa alteração ser aplicada à sua conta da Autodesk Account. No caso de algumas versões 2022 e anteriores, as alterações nas configurações de privacidade do produto podem ser aplicáveis somente aos produtos de desktop em uso em um dispositivo específico.

Para obter respostas às suas perguntas, envie um e-mail para privacy.questions@autodesk.com.