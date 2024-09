O Autodesk Vault PLM combina o Vault Professional com o Fusion 360 Manage para fornecer colaboração em toda a empresa para todos os envolvidos no ciclo de vida do produto — da engenharia e da cadeia de suprimentos à qualidade e à manufatura. As organizações usam o Vault PLM para transformar digitalmente os fluxos de trabalho de desenvolvimento de produtos para obter melhores resultados de negócios, como reduzir o tempo gasto em tarefas sem valor agregado, melhorar a agilidade de desenvolvimento de produtos e colocar produtos melhores no mercado com mais rapidez.