Um dos benefícios dos planos de assinatura é o acesso a versões anteriores dos softwares. Há suporte* disponível para todas as versões atuais dos softwares Autodesk e algumas anteriores. Para ser elegível ao suporte, o software Autodesk deve estar em execução em sistemas operacionais com suporte por parte dos fornecedores. Se um fornecedor descontinuar o suporte a um sistema operacional, também descontinuaremos o suporte aos produtos Autodesk em execução nesse sistema operacional, mesmo que os produtos estejam ou não entre as versões anteriores elegíveis.

Se uma versão anterior não estiver listada, o suporte não estará disponível. Para evitar o tempo de inatividade, atualize para uma versão compatível antes que o suporte a uma versão anterior seja encerrado. Um plano de assinatura ativo sem interrupção indica que você pode continuar usando uma versão instalada e ativada anteriormente, mesmo que tenha atingido o fim do suporte. Se você possui licença permanente para uma versão cujo suporte foi encerrado, mantém os direitos de uso da licença enquanto desejar.

No entanto, como a versão não tem suporte, não é possível obter um novo código de ativação para reativá-la em qualquer dispositivo. Também não liberamos atualizações de software nem hotfixes para versões que alcançaram o fim do suporte*.

* O suporte inclui suporte técnico, atualizações de software e hotfixes.