Exclua sua conta para remover dados pessoais e cancelar sua inscrição nas comunicações de marketing da Autodesk. Podemos manter determinados dados com finalidades legais e de negócios (internas), como prevenção de fraude, por exemplo, em conformidade com as leis aplicáveis. Quando sua conta e seus dados pessoais forem excluídos, você perderá acesso aos seus produtos, serviços ou arquivos.

Se você tiver uma assinatura ativa adquirida na Autodesk, faremos seu cancelamento e excluiremos sua conta. Se a aquisição tiver sido feita por meio de um parceiro, entre em contato com ele para cancelar essa parte da sua conta antes de continuar. Se alguma das suas assinaturas tiver renovação automática, você deverá desativá-la primeiro. Aguarde até 45 dias para processar sua solicitação.

Contas corporativas: Se a sua conta estiver associada a uma conta corporativa, poderemos nos comunicar com você para obter mais informações ou orientá-lo para entrar em contato com o administrador da conta. Se você for um usuário atribuído de uma conta corporativa, entre em contato com o administrador para remover você de todos os produtos e serviços antes de excluir sua conta.