Recomendamos que você use o e-mail da sua instituição para criar sua conta Autodesk, pois será necessário provar sua elegibilidade. Se um e-mail de administrador de TI dedicado fizer parte da prática interna de sua instituição, você poderá convidar outra conta da Autodesk Account usando o e-mail de administrador de TI dedicado como administrador secundário para sua conta. Para obter mais informações sobre funções de administrador, consulte Funções de administrador em Gerenciamento de usuários.

Siga as etapas no Guia de configuração de acesso único da Autodesk para o domínio de sua instituição. Após concluir as fases de configuração e teste, você terá que informar se deseja que os novos usuários recebam automaticamente acesso de login único, marcando a opção para conceder automaticamente aos novos usuários acesso para efetuar login com o SSO. (É possível alterar essa configuração a qualquer momento em Editar acesso ao SSO.)

Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este pequeno vídeo:Ativar SSO para instituições (1min55s)