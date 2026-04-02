Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
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Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Se você for administrador de TI com uma assinatura de instituição, poderá permitir que o SSO convide facilmente estudantes e educadores para sua conta da Autodesk Account. Para obter detalhes passo a passo, consulte o Guia de configuração do login único da Autodesk.
Nas escolas secundárias que usam o SSO, o administrador de TI da escola controla o acesso ao produto. Se os alunos ou educadores tentarem acessar produtos não atribuídos, será solicitado que eles entrem em contato com o administrador de TI da escola para obter acesso. Depois de atribuídos pelo administrador de TI da escola, os produtos podem ser visualizados e seu download feito na conta.
Recomendamos que você use o e-mail da sua instituição para criar sua conta Autodesk, pois será necessário provar sua elegibilidade. Se um e-mail de administrador de TI dedicado fizer parte da prática interna de sua instituição, você poderá convidar outra conta da Autodesk Account usando o e-mail de administrador de TI dedicado como administrador secundário para sua conta. Para obter mais informações sobre funções de administrador, consulte Funções de administrador em Gerenciamento de usuários.
Siga as etapas no Guia de configuração de acesso único da Autodesk para o domínio de sua instituição. Após concluir as fases de configuração e teste, você terá que informar se deseja que os novos usuários recebam automaticamente acesso de login único, marcando a opção para conceder automaticamente aos novos usuários acesso para efetuar login com o SSO. (É possível alterar essa configuração a qualquer momento em Editar acesso ao SSO.)
Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este pequeno vídeo:Ativar SSO para instituições (1min55s)
Se você marcou a opção "Conceder automaticamente acesso aos novos usuários para efetuar login com SSO" (é possível marcar essa configuração a qualquer momento em "Editar acesso ao SSO"), a equipe da Autodesk que ativou o SSO para o domínio da sua instituição será o local onde os novos usuários aparecerão. Uma vez que o usuário é adicionado à sua equipe da Autodesk, é possível criar grupos e mover usuários dentro desses grupos.
Se sua instituição precisar de licenças educacionais e comerciais, você poderá separá-las em diferentes contas Autodesk, gerenciadas por diferentes administradores de TI ou pela equipe da Autodesk para evitar confusões e atribuições acidentais de licenças.
Esteja ciente de que será na equipe da Autodesk que ativou o SSO que os novos usuários aparecerão se a opção Atribuir automaticamente aos novos usuários acesso de login único tiver sido marcada.
Separe as licenças educacionais e comerciais em duas equipes da Autodesk em uma conta Autodesk:
Observação: Se sua instituição planeja usar a Sincronização de Diretórios como parte de uma oferta comercial, informe-se sobre as restrições atuais da equipe da Autodesk.
O Plano educacional da Autodesk não oferece suporte atualmente à sincronização de diretórios para licenças educacionais.
Quando um estudante se gradua e é excluído do domínio, a conta de estudante e o conteúdo do SSO subjacente da Autodesk permanecem no local. A retenção de dados da conta de estudante SSO seguirá os processos padrão da Autodesk, que estão sujeitos a alterações. Você pode saber mais sobre as práticas de retenção de dados na seção “Quais são as práticas de armazenamento e retenção de dados da Autodesk?)” da Declaração de privacidade da Autodesk.
O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.
Qual é o seu nível de suporte?
Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.