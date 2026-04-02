Educadores elegíveis são aqueles que são empregados ou contratados por uma instituição educacional qualificada. Instituição educacional qualificada é aquela que foi credenciada por um órgão governamental autorizado para cumprir o objetivo principal de ensinar aos estudantes nela matriculados. Isso inclui instituições educacionais credenciadas do ensino médio e superior.
Educadores elegíveis são funcionários e contratados independentes cujo objetivo principal é ensinar aos estudantes matriculados em uma instituição educacional qualificada.
Instituição educacional qualificada é aquela que foi credenciada por um órgão governamental autorizado para cumprir o objetivo principal de ensinar aos estudantes nela matriculados. Isso inclui todas as escolas públicas e privadas credenciadas, incluindo:
Ensino fundamental ou ensino médio
Faculdades técnicas
Faculdades, universidades e escolas técnicas
Programas de ensino doméstico que pertençam a um órgão de ensino doméstico nacionalmente reconhecido (ou que sejam expressamente reconhecidos por um órgão administrativo escolar local como alternativas aceitáveis a uma instituição de ensino credenciada)
Os seguintes tipos de organizações não são instituições educacionais qualificadas:
Instituições educacionais sem credenciamento
Centros de treinamento
Igrejas, hospitais, sistemas de saúde e bibliotecas públicas
Laboratórios de pesquisa
Programas de reciclagem
Se sua organização não se qualificar, consulte Opções para organizações que não se qualificam.
Observação: A maioria das instituições educacionais no mundo todo se qualifica para o acesso educacional. São exceções as instituições em países sujeitos ao embargo comercial dos Estados Unidos. Para obter mais informações, consulte Conformidade de exportação (inglês).
Estudantes matriculados e aceitos como participantes nessas competições patrocinadas pela Autodesk (inglês), bem como mentores que fornecem orientação e instruções a esses estudantes, são elegíveis ao Plano educacional. Qualquer outro participante que precise de acesso ao software Autodesk para uso na competição deve entrar em contato diretamente com o organizador da competição.
