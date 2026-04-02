Gerenciamento de contas para o setor da educação

Elegibilidade para o plano Educacional

Educadores elegíveis são aqueles que são empregados ou contratados por uma instituição educacional qualificada. Instituição educacional qualificada é aquela que foi credenciada por um órgão governamental autorizado para cumprir o objetivo principal de ensinar aos estudantes nela matriculados. Isso inclui instituições educacionais credenciadas do ensino médio e superior.

 

Como confirmar a elegibilidade e configurar uma conta (3min01s)

 

Leia os nossos Termos de uso educacionais para obter mais informações.

 

Educadores e membros do corpo docente

Educadores elegíveis são funcionários e contratados independentes cujo objetivo principal é ensinar aos estudantes matriculados em uma instituição educacional qualificada.

Instituição educacional qualificada é aquela que foi credenciada por um órgão governamental autorizado para cumprir o objetivo principal de ensinar aos estudantes nela matriculados. Isso inclui todas as escolas públicas e privadas credenciadas, incluindo:

  • Ensino fundamental ou ensino médio

  • Faculdades técnicas

  • Faculdades, universidades e escolas técnicas

  • Programas de ensino doméstico que pertençam a um órgão de ensino doméstico nacionalmente reconhecido (ou que sejam expressamente reconhecidos por um órgão administrativo escolar local como alternativas aceitáveis a uma instituição de ensino credenciada)

  • Os seguintes tipos de organizações não são instituições educacionais qualificadas:

  • Instituições educacionais sem credenciamento

  • Centros de treinamento

  • Igrejas, hospitais, sistemas de saúde e bibliotecas públicas

  • Laboratórios de pesquisa

  • Programas de reciclagem

 

Observação: A maioria das instituições educacionais no mundo todo se qualifica para o acesso educacional. São exceções as instituições em países sujeitos ao embargo comercial dos Estados Unidos. Para obter mais informações, consulte Conformidade de exportação (inglês).

Participantes e mentores de competições patrocinadas pela Autodesk

Estudantes matriculados e aceitos como participantes nessas competições patrocinadas pela Autodesk (inglês), bem como mentores que fornecem orientação e instruções a esses estudantes, são elegíveis ao Plano educacional. Qualquer outro participante que precise de acesso ao software Autodesk para uso na competição deve entrar em contato diretamente com o organizador da competição. 

Não elegíveis ao Plano educacional

  • Participantes de cursos em centros de treinamento e programas de reciclagem
    Centros de treinamento e programas de reciclagem não são considerados instituições educacionais qualificadas. Portanto, os usuários que frequentam esses cursos não são elegíveis para o Plano Educacional. Eles também não têm permissão para usar versões de avaliação gratuitas de 30 dias para fins de treinamento.
  • Instrutores profissionais
    Instrutores certificados da Autodesk (conhecidos como ACI) afiliados a um Centro de Treinamento Autorizado (ATC) ou a um parceiro da Autodesk que também seja um ATC não são elegíveis para o Plano educacional. Um ATC pode fornecer aos Instrutores certificados da Autodesk acesso a licenças genuínas que podem ser usadas para fins de treinamento. Se você for fornecedor de treinamento independente, não será elegível para o Plano educacional e não terá permissão para usar versões de avaliação gratuitas de 30 dias para fins de treinamento.

