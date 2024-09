Os Termos de uso (TOU) fornecem os termos e as condições para o uso do software no Plano educacional.

O Autodesk Drive e outros serviços Web são oferecidos de acordo com os termos do acordo de serviço. As condições que se aplicam a um determinado serviço podem variar. Portanto, certifique-se de ler os termos que acompanham cada serviço. Esses termos são adicionais aos termos aplicáveis ao seu uso de qualquer software e assinatura da Autodesk em associação com um serviço e aos termos de uso do site autodesk.com e de outros sites da Autodesk.