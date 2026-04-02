Gerenciamento de contas para o setor da educação

Instalar produtos atribuídos

Se seu professor ou colega atribuir um produto Autodesk a você, você receberá um e-mail da Autodesk informando quais produtos foram atribuídos e onde poderá fazer seu download. Siga as etapas abaixo, dependendo se você já tem uma conta Autodesk ou não.

 

Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este vídeo curto:

 

Como fazer o download dos produtos Autodesk (2min01s.)

 

Você pode instalar o software em até três dispositivos. Os usuários atribuídos têm acesso ao software até que o educador que atribuiu o produto cancele essa atribuição de acesso ou deixe que sua elegibilidade para o Plano educacional expire.
 

Observação: Seu educador ou colega pode atribuir a você a função de Administrador secundário, para ajudar a adicionar e atribuir estudantes, e também a gerenciar equipes. Consulte Funções de administrador em Gerenciamento de usuários para obter mais informações.

Se você não tiver conta

Se você não tiver conta na Autodesk Account, deverá criá-la para poder baixar seus produtos.

  1. Siga as instruções do e-mail da Autodesk que você recebe ao ser atribuído a um produto para criar uma conta da Autodesk Account. Insira seu nome, sobrenome, endereço de e-mail e sua senha. O campo de e-mail mostra o endereço de e-mail no qual você recebeu a atribuição do produto. Ele é também seu novo ID de usuário da Autodesk.
  2. Marque a caixa de seleção para concordar com os Termos de uso e a Política de privacidade da Autodesk, e clique em Criar conta.
  3. Clique em Concluir na mensagem de confirmação.
  4. Acesse Produtos e serviços, na barra de navegação.
  5. Localize seu produto e clique no botão Baixar agora ou Ver downloads.
  6. Siga as instruções na tela para baixar o software para Windows ou Mac.
  7. Após baixar o arquivo .exe ou .dmg, siga as instruções na tela para instalar.

Mantenha seu ID de usuário e sua senha da Autodesk em local seguro (um aplicativo de gerenciamento de senhas, por exemplo). Esses dados são necessários para acessar os downloads de produtos na sua conta e, em alguns casos, para entrar nos produtos Autodesk.

Se você tiver conta

Se você tiver conta na Autodesk Account, entre e baixe seus produtos.

  1. No e-mail da Autodesk que você recebe ao ser atribuído aos produtos, clique no botão Entre para começar. Você também pode ir diretamente para a Autodesk Account e fazer login.
    Observação: Caso seja solicitado, configure a verificação em duas etapas ou clique em Lembrar mais tarde.
  2. Clique em Produtos e serviços, na barra de navegação.
  3. Localize seu produto e clique no botão Baixar agora ou Ver downloads.
  4. Siga as instruções na tela para baixar o software para Windows ou Mac.
  5. Após baixar o arquivo .exe ou .dmg, siga as instruções na tela para instalar.

Consulte também

Precisa de ajuda? Pergunte ao Autodesk Assistant!

O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.

Pergunte ao Assistant

Qual é o seu nível de suporte?

Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.

Visualizar níveis de suporte