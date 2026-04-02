Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Se seu professor ou colega atribuir um produto Autodesk a você, você receberá um e-mail da Autodesk informando quais produtos foram atribuídos e onde poderá fazer seu download. Siga as etapas abaixo, dependendo se você já tem uma conta Autodesk ou não.
Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este vídeo curto:
Como fazer o download dos produtos Autodesk (2min01s.)
Você pode instalar o software em até três dispositivos. Os usuários atribuídos têm acesso ao software até que o educador que atribuiu o produto cancele essa atribuição de acesso ou deixe que sua elegibilidade para o Plano educacional expire.
Observação: Seu educador ou colega pode atribuir a você a função de Administrador secundário, para ajudar a adicionar e atribuir estudantes, e também a gerenciar equipes. Consulte Funções de administrador em Gerenciamento de usuários para obter mais informações.
Se você não tiver conta na Autodesk Account, deverá criá-la para poder baixar seus produtos.
Mantenha seu ID de usuário e sua senha da Autodesk em local seguro (um aplicativo de gerenciamento de senhas, por exemplo). Esses dados são necessários para acessar os downloads de produtos na sua conta e, em alguns casos, para entrar nos produtos Autodesk.
Se você tiver conta na Autodesk Account, entre e baixe seus produtos.
O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.
Qual é o seu nível de suporte?
Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.