Se seu professor ou colega atribuir um produto Autodesk a você, você receberá um e-mail da Autodesk informando quais produtos foram atribuídos e onde poderá fazer seu download. Siga as etapas abaixo, dependendo se você já tem uma conta Autodesk ou não.

Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este vídeo curto:

Como fazer o download dos produtos Autodesk (2min01s.)