Na Autodesk Account, os administradores podem atribuir acesso a produtos e serviços e cancelar essa atribuição com a frequência necessária. Recomendamos que isso seja feito no final de cada mandato ou no início do próximo mandato para liberar licenças para outros estudantes. Isso pode ser feito no portal por usuário individual ou remoção em massa no nível do grupo. Consulte Adicionar e remover usuários.

Quando um estudante não tiver sua atribuição, ele não poderá entrar no produto. Mas a conta e o conteúdo subjacentes permanecem no lugar. Se você precisar reatribuir o acesso do estudante, poderá adicioná-lo de volta à conta ou ao grupo e seu trabalho reaparecerá.