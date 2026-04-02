Se você é educador, pode seguir as etapas deste guia para obter acesso gratuito ao software Autodesk por meio do Plano Educacional da Autodesk. Você pode obter acesso para si próprio e ajudar seus alunos nesse acesso.

Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a estes vídeos curtos:

Como obter produtos e criar uma conta (3min02s)

Atribuir e cancelar a atribuição de licenças para salas de aula (2min29s)

Como fazer o download dos produtos Autodesk (2min01s.)

Como renovar o acesso (1min35s)