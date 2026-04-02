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Se você é educador, pode seguir as etapas deste guia para obter acesso gratuito ao software Autodesk por meio do Plano Educacional da Autodesk. Você pode obter acesso para si próprio e ajudar seus alunos nesse acesso.
Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a estes vídeos curtos:
Como obter produtos e criar uma conta (3min02s)
Atribuir e cancelar a atribuição de licenças para salas de aula (2min29s)
Como fazer o download dos produtos Autodesk (2min01s.)
Como renovar o acesso (1min35s)
O método para obter produtos para si próprio depende de alguém já tê-los atribuído a você.
Você tem diversas opções para obter produtos para seus alunos:
Atribua produtos a seus alunos e confirme a elegibilidade deles. É possível atribuir até 250 alunos por produto. Essa é a opção recomendada.
Solicite que os alunos instalem os produtos para si próprios e confirmem sua elegibilidade.
As etapas para você obter acesso aos produtos para si próprio ou para seus alunos são descritas nas seções a seguir. Se precisar de mais ajuda, clique em um link para saber mais lendo um artigo detalhado.
Você deve ter recebido um e-mail da Autodesk informando quais produtos um colega atribuiu e onde pode baixá-los. As etapas de acesso ao software são diferentes, conforme você tenha ou não uma conta Autodesk.
Mesmo sem ter tido um produto atribuído, você pode obter por conta própria software Autodesk gratuito. Como educador, você pode criar uma conta e confirmar sua elegibilidade ao Plano Educacional da Autodesk. Siga estas etapas:
Observação: Talvez seja necessário enviar documentação adicional para que sua elegibilidade seja aprovada. Verifique se as informações do seu perfil estão corretas e se correspondem às informações mantidas pela sua escola, pois não será possível alterá-las mais tarde.
Observação: Após conectar-se ao navegador, talvez você precise clicar em Ir para o Produto para voltar ao software.
Os educadores que cumprirem nossos requisitos de elegibilidade deverão obter e gerenciar sua própria conta Autodesk. É possível atribuir e cancelar a atribuição de produtos Autodesk a no máximo 250 estudantes por produto. Os estudantes não precisam confirmar individualmente sua elegibilidade, pois estão vinculados à elegibilidade do educador. No entanto, cada estudante deve ter sua própria conta da Autodesk Account.
Antes de iniciar o período letivo, os educadores devem encaminhar os alunos para o Guia do estudante para o Plano educacional e fazer com que sigam as etapas descritas em Como os estudantes instalam produtos atribuídos a eles.
Siga estas etapas:
Observação: Talvez seja necessário enviar documentação adicional para que sua elegibilidade seja aprovada. Verifique se as informações do seu perfil estão corretas e se correspondem às informações mantidas pela sua escola, pois não será possível alterá-las mais tarde.
Os educadores podem solicitar que os estudantes que estabeleçam sua própria elegibilidade e obtenham acesso ao software para si próprios. Para orientar seus estudantes nessa tarefa, encaminhe-os para a seção sobre como os estudantes obtêm produtos para si próprios do Guia do estudante para o Plano educacional.
Como há um limite de 250 estudantes por produto, ao final do período letivo, você precisará cancelar a atribuição dos atuais estudantes às licenças dos produtos para poder reatribuí-las aos próximos.
Para desligar estudantes: Remova a atribuição de produtos dos estudantes na conta Autodesk.
Observação: Os estudantes não são notificados automaticamente quando sua atribuição a um produto é cancelada. Se os estudantes quiserem manter o acesso educacional gratuito ao software Autodesk, poderão seguir as instruções da seção “Como estudantes instalam produtos para si próprios” do Guia do estudante para o Plano educacional.
Para manter seu acesso aos softwares educacionais, você deve renovar sua elegibilidade todos os anos. Para verificar sua data de expiração, acesse a página Produtos educacionais. Entre para visualizar seu banner personalizado na parte superior da página. Verifique também seu e-mail, pois a Autodesk enviará um lembrete por e-mail 30 dias antes que sua elegibilidade expire.
Para renovar o acesso educacional ao software Autodesk, consulte Renovar acesso ao software educacional.
Observação: Se você não renovar antes da data de expiração, deverá reiniciar o acesso ao software educacional e a todas as assinaturas, mesmo que um produto já esteja instalado.
O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.
Qual é o seu nível de suporte?
Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.