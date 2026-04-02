Gerenciamento de contas para o setor da educação

Visão geral: Plano educacional

A Autodesk oferece acesso para educadores ao mesmo software de projeto usados pelos principais profissionais do mundo, para ajudar a desenvolver as habilidades e o conhecimento que levam a carreiras de sucesso.

 

O Plano educacional oferece acesso gratuito e de usuário único por um ano para educadores elegíveis aos serviços e software Autodesk para fins educacionais. Você pode acessar todos os softwares disponíveis na Education Community, e o acesso pode ser renovado anualmente, desde que você continue elegível.

O que está incluído

  • Os softwares e serviços da Autodesk acessados no Plano educacional contêm os mesmos recursos e funcionalidades disponíveis por meio de uma assinatura paga.
  • O acesso inclui a versão atual e até três versões anteriores (quando disponível). Para obter uma lista de softwares e serviços, consulte o site da Education Community.
  • Precisa de um idioma diferente? Os softwares e serviços da Autodesk estão disponíveis em inglês. Certos títulos podem estar disponíveis em outros idiomas. Para obter mais informações sobre títulos específicos, consulte a página de produtos da Autodesk.

Restrições de uso

  • Os software e serviços acessados por meio do Plano educacional podem ser usados somente para fins diretamente relacionados a aprendizado e pesquisa. Eles não podem ser usados para fins comerciais, profissionais ou outros fins lucrativos.
  • Os estudantes devem cumprir os requisitos de idade mínima (inglês) para participar do Plano educacional.
  • Os usuários podem instalar o software Autodesk em até três dispositivos.

Serviços em nuvem

Os serviços em nuvem da Autodesk são opções de software como serviço (SaaS) que podem melhorar a maneira de projetar, visualizar, simular e compartilhar seu trabalho com outros usuários. Serviços complementares e componentes opcionais selecionados (bem como armazenamento e serviços que exigem muita potência de computação, como renderização ou atividades de simulação) são armazenados em um local que você poderá acessar sempre que tiver uma conexão com a Internet.

 

Use serviços de nuvem de forma consciente para ajudar a garantir bons níveis de serviço para todos. Usuários do Plano educacional que regularmente consumirem serviços de nuvem além da média do mercado poderão enfrentar restrições adicionais. As restrições aos serviços em nuvem podem mudar sem aviso prévio. Consulte os Termos de uso para obter mais informações.

Termos de assinatura e licença

Os Termos de Uso (TOU) fornecem os termos e condições para o uso do software no Plano Educacional.

 

O Autodesk Drive e outros serviços Web são oferecidos de acordo com os termos do acordo de serviço. As condições que se aplicam a um determinado serviço podem variar. Portanto, certifique-se de ler os termos que acompanham cada serviço. Esses termos são adicionais aos termos aplicáveis ao seu uso de qualquer software e assinatura da Autodesk em associação com um serviço e aos termos de uso do site autodesk.com e de outros sites da Autodesk.

Verificação e privacidade

Para ajudar a manter nosso compromisso de fornecer softwares profissionais gratuitos para uso na educação, a Autodesk contratou a SheerID, um provedor de serviços de verificação terceirizado, a fim de verificar a elegibilidade para acesso educacional. Para confirmar a elegibilidade, os usuários devem fornecer um comprovante de matrícula, emprego ou status de prestador de serviços em uma instituição educacional qualificada.

 

Proteger a privacidade de nossos clientes é importante para a Autodesk. Para obter mais informações sobre como seus dados pessoais são coletados, usados e divulgados, consulte a Declaração de privacidade da Autodesk.

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