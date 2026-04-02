A Autodesk oferece acesso para educadores ao mesmo software de projeto usados pelos principais profissionais do mundo, para ajudar a desenvolver as habilidades e o conhecimento que levam a carreiras de sucesso.

O Plano educacional oferece acesso gratuito e de usuário único por um ano para educadores elegíveis aos serviços e software Autodesk para fins educacionais. Você pode acessar todos os softwares disponíveis na Education Community, e o acesso pode ser renovado anualmente, desde que você continue elegível.