Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
A Autodesk oferece acesso para educadores ao mesmo software de projeto usados pelos principais profissionais do mundo, para ajudar a desenvolver as habilidades e o conhecimento que levam a carreiras de sucesso.
O Plano educacional oferece acesso gratuito e de usuário único por um ano para educadores elegíveis aos serviços e software Autodesk para fins educacionais. Você pode acessar todos os softwares disponíveis na Education Community, e o acesso pode ser renovado anualmente, desde que você continue elegível.
Os serviços em nuvem da Autodesk são opções de software como serviço (SaaS) que podem melhorar a maneira de projetar, visualizar, simular e compartilhar seu trabalho com outros usuários. Serviços complementares e componentes opcionais selecionados (bem como armazenamento e serviços que exigem muita potência de computação, como renderização ou atividades de simulação) são armazenados em um local que você poderá acessar sempre que tiver uma conexão com a Internet.
Use serviços de nuvem de forma consciente para ajudar a garantir bons níveis de serviço para todos. Usuários do Plano educacional que regularmente consumirem serviços de nuvem além da média do mercado poderão enfrentar restrições adicionais. As restrições aos serviços em nuvem podem mudar sem aviso prévio. Consulte os Termos de uso para obter mais informações.
Os Termos de Uso (TOU) fornecem os termos e condições para o uso do software no Plano Educacional.
O Autodesk Drive e outros serviços Web são oferecidos de acordo com os termos do acordo de serviço. As condições que se aplicam a um determinado serviço podem variar. Portanto, certifique-se de ler os termos que acompanham cada serviço. Esses termos são adicionais aos termos aplicáveis ao seu uso de qualquer software e assinatura da Autodesk em associação com um serviço e aos termos de uso do site autodesk.com e de outros sites da Autodesk.
Para ajudar a manter nosso compromisso de fornecer softwares profissionais gratuitos para uso na educação, a Autodesk contratou a SheerID, um provedor de serviços de verificação terceirizado, a fim de verificar a elegibilidade para acesso educacional. Para confirmar a elegibilidade, os usuários devem fornecer um comprovante de matrícula, emprego ou status de prestador de serviços em uma instituição educacional qualificada.
Proteger a privacidade de nossos clientes é importante para a Autodesk. Para obter mais informações sobre como seus dados pessoais são coletados, usados e divulgados, consulte a Declaração de privacidade da Autodesk.
O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.
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Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.