Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Importante: A partir de 31 de dezembro de 2027, a Autodesk não oferecerá mais novas licenças de rede e de várias licenças. A Autodesk recomenda fortemente escolher assinaturas de instituições educacionais agora. Consulte as Perguntas frequentes para obter mais informações.
Educadores, administradores de laboratório e administradores de TI de instituições educacionais qualificadas podem receber acesso gratuito aos títulos de software da Autodesk para instalação em salas de aula ou laboratórios. A maioria dos produtos Autodesk está disponível com o acesso educacional.
Todos os serviços e software Autodesk estão disponíveis em inglês. Certos títulos também podem estar disponíveis em outros idiomas. Para obter mais informações sobre títulos específicos, consulte a página Obter produtos. O acesso a produtos inclui a versão atual e até três versões anteriores (quando disponível).
Observação: Os serviços em nuvem e/ou o software Autodesk gratuitos estão sujeitos à aceitação e ao cumprimento dos termos e condições dos termos de uso e/ou outros termos (inglês) que acompanham esse software ou os serviços em nuvem. Os softwares e serviços em nuvem sujeitos a licença ou assinatura Educacional podem ser utilizados por usuários qualificados, exclusivamente para Fins educacionais (inglês) e não comerciais, profissionais ou quaisquer outros fins lucrativos.
As instituições educacionais qualificadas são elegíveis a softwares e serviços educacionais da Autodesk. Instituição educacional qualificada é aquela que foi credenciada por um órgão governamental autorizado para cumprir o objetivo principal de ensinar aos estudantes nela matriculados. Isso inclui todas as escolas públicas e privadas credenciadas, incluindo:
Os seguintes tipos de organizações não são instituições educacionais qualificadas:
Se sua organização não se qualificar, consulte Opções para organizações que não se qualificam.
Observação: A maioria das instituições educacionais no mundo todo se qualifica para o acesso educacional. São exceções as instituições em países sujeitos ao embargo comercial dos Estados Unidos. Para obter mais informações, consulte Conformidade de exportação (inglês).
O acesso educacional a softwares e serviços pode ser usado somente para fins diretamente relacionados a aprendizagem, ensino e pesquisa. Eles não podem ser usados para fins comerciais, profissionais ou outros fins lucrativos.
Para obter mais informações sobre a elegibilidade, consulte Compreender a elegibilidade de administradores e educadores institucionais.
Os usos não permitidos para acesso educacional incluem:
Para obter mais informações, consulte Opções para organizações que não se qualificam.
Com o login único (SSO), você usa um conjunto de credenciais para entrar em vários produtos e serviços da Autodesk com as credenciais da sua organização. O SSO tem muitos benefícios, incluindo segurança aprimorada, experiência do usuário aprimorada e administração simplificada.
Se você for administrador de TI com uma assinatura de instituição, a ativação do SSO facilitará o convite de estudantes e educadores para sua conta Autodesk. Para obter informações mais detalhadas sobre o SSO, consulte a seção Ativar SSO.
Os serviços em nuvem a seguir estão disponíveis por meio do Plano educacional:
Para saber mais sobre os serviços em nuvem da Autodesk, consulte Serviços em nuvem (inglês).
Os clientes do Plano educacional recebem 25 GB de espaço de armazenamento na nuvem da Autodesk por usuário nomeado no plano. Os administradores de contratos podem designar um usuário nomeado por licença em um plano ativo.
Por exemplo, se você fizer a atribuição de 1.250 usuários, sua instituição educacional receberá 31.250 GB (1.250 x 25 GB) de armazenamento na nuvem da Autodesk.
No momento, não é possível combinar o armazenamento entre contas de usuários nomeados, e o armazenamento não é cumulativo: uma conta de usuário nomeado pode ter uma quantidade máxima de armazenamento de 25 GB.
A partir de 31 de dezembro de 2027, a Autodesk não oferecerá mais novas licenças de rede e de várias licenças. Para evitar a interrupção do acesso, a Autodesk recomenda fortemente escolher assinaturas de uma instituição educacional agora.
Em junho de 2024, a Autodesk alterou o acesso educacional a licenças de rede/várias licenças de um prazo de três anos para um prazo de um ano. Se você possui atualmente uma licença de um ou três anos para licenças de rede/várias licenças para o software Autodesk emitida antes de junho de 2024, ela continuará em vigor durante todo seu período. Quando expirar, recomendamos atualizar as licenças por meio da Education Community. Mantenha sua elegibilidade para o plano educacional para garantir acesso ininterrupto.
As licenças de instituições educacionais permitem automaticamente o seguinte número máximo de usuários e dispositivos:
Observação: Certifique-se de registrar a licença inicial em registeronce.
Os Termos de uso fornecem os termos e as condições para o uso do software no Plano educacional.
Além dos Termos de uso do site aplicáveis a todos os clientes que usam o site da Autodesk, seu acesso à Education Community também está sujeito aos Termos especiais de educação (inglês).
O Autodesk Drive e outros serviços Web são oferecidos de acordo com os termos de serviço. As condições que se aplicam a um determinado serviço podem variar. Portanto, certifique-se de ler os termos que acompanham cada serviço. Esses termos são adicionais aos termos aplicáveis ao seu uso de qualquer software da Autodesk em associação com um serviço e aos termos de uso do site autodesk.com e de outros sites da Autodesk.
Para manter nosso compromisso de fornecer softwares profissionais gratuitos para uso na educação, a Autodesk contratou a SheerID, um provedor de serviços de verificação terceirizado, a fim de verificar a elegibilidade para acesso educacional. Para confirmar a elegibilidade, os usuários devem fornecer um comprovante de matrícula, emprego ou status de prestador de serviços em uma instituição educacional qualificada. Consulte Confirmar a elegibilidade de administradores e educadores institucionais.
Proteger a privacidade de nossos clientes é importante para a Autodesk. Para obter mais informações sobre como seus dados pessoais são coletados, usados e divulgados, consulte a Declaração de privacidade da Autodesk.
Para obter ajuda com sua conta educacional, clique no ícone de bate-papo no canto inferior direito da página para encontrar a ajuda necessária para obter produtos, configurar contas, instalar software e muito mais.
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