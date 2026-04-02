Importante: A partir de 31 de dezembro de 2027, a Autodesk não oferecerá mais novas licenças de rede e de várias licenças. A Autodesk recomenda fortemente escolher assinaturas de instituições educacionais agora. Consulte as Perguntas frequentes para obter mais informações.

Educadores, administradores de laboratório e administradores de TI de instituições educacionais qualificadas podem receber acesso gratuito aos títulos de software da Autodesk para instalação em salas de aula ou laboratórios. A maioria dos produtos Autodesk está disponível com o acesso educacional.

Todos os serviços e software Autodesk estão disponíveis em inglês. Certos títulos também podem estar disponíveis em outros idiomas. Para obter mais informações sobre títulos específicos, consulte a página Obter produtos. O acesso a produtos inclui a versão atual e até três versões anteriores (quando disponível).

Observação: Os serviços em nuvem e/ou o software Autodesk gratuitos estão sujeitos à aceitação e ao cumprimento dos termos e condições dos termos de uso e/ou outros termos (inglês) que acompanham esse software ou os serviços em nuvem. Os softwares e serviços em nuvem sujeitos a licença ou assinatura Educacional podem ser utilizados por usuários qualificados, exclusivamente para Fins educacionais (inglês) e não comerciais, profissionais ou quaisquer outros fins lucrativos.