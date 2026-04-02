Gerenciamento de contas para o setor da educação

Renovar acesso ao software educacional

Seu acesso ao Plano educacional expira no final de um ano. Você pode renovar o acesso anualmente, desde que seja elegível. Você pode iniciar o processo de renovação 30 dias antes da data de expiração.

 

Trinta dias antes do vencimento do seu acesso ao Plano educacional de um ano, você receberá um lembrete por e-mail. Você também pode encontrar sua data de expiração na notificação de banner personalizado ao entrar em sua conta na página Produtos educacionais do site da Autodesk Education Community.

 

Se você não renovar o acesso, seu acesso gratuito terminará quando o Plano educacional expirar. Se você tiver arquivos armazenados no Drive, poderá continuar acessando-os, mas não poderá editá-los nem carregar novos arquivos.

 

Observação: os documentos armazenados no serviço em nuvem da Autodesk permanecem disponíveis por 30 dias após o término do acesso ao Plano educacional. Certifique-se de recuperar todos os arquivos armazenados no serviço em nuvem da Autodesk antes do final desse período.


Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este vídeo curto:

 

Como renovar o acesso (1min35s)

Renovar o acesso

  1. Certifique-se de que você seja elegível para o acesso educacional. Para isso, consulte Quem é elegível.
  2. Na página Produtos educacionais, entre em sua conta.
  3. Clique em Renovar no banner de notificação.
  4. Conclua a finalização da compra preenchendo as informações básicas sobre sua escola e sobre você. Se você já tiver uma conta Autodesk e ainda não tiver feito login, você terá que entrar para continuar.
  5. Depois que você confirmar sua elegibilidade, seu acesso e os produtos listados serão automaticamente estendidos por mais um ano.

Após renovar o acesso, não será necessário fazer o download de uma nova versão do software instalado, a menos que você deseje a versão mais recente. Para fazer o download da versão mais recente, acesse Todos os produtos e serviços da conta Autodesk.

Reiniciar o acesso

Se seu acesso tiver expirado e você continuar elegível, poderá reiniciar seu acesso educacional.

  1. Na página Produtos educacionais, entre em sua conta.
  2. Selecione o produto que você precisa na página Produtos educacionais.
  3. Em seguida, selecione o educador do plano de assinatura.
  4. Conclua a finalização da compra preenchendo as informações básicas sobre sua escola e sobre você. Envie qualquer documentação conforme necessário.
  5. Depois que você confirmar sua elegibilidade, seu acesso será automaticamente estendido por um ano.

Observação: Todos os produtos em sua conta antes do vencimento estão agora expirados. Você precisará obter outra assinatura de produto na página Produtos educacionais, mesmo que seu produto já esteja instalado.

Consulte também

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