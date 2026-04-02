Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Seu acesso ao Plano educacional expira no final de um ano. Você pode renovar o acesso anualmente, desde que seja elegível. Você pode iniciar o processo de renovação 30 dias antes da data de expiração.
Trinta dias antes do vencimento do seu acesso ao Plano educacional de um ano, você receberá um lembrete por e-mail. Você também pode encontrar sua data de expiração na notificação de banner personalizado ao entrar em sua conta na página Produtos educacionais do site da Autodesk Education Community.
Se você não renovar o acesso, seu acesso gratuito terminará quando o Plano educacional expirar. Se você tiver arquivos armazenados no Drive, poderá continuar acessando-os, mas não poderá editá-los nem carregar novos arquivos.
Observação: os documentos armazenados no serviço em nuvem da Autodesk permanecem disponíveis por 30 dias após o término do acesso ao Plano educacional. Certifique-se de recuperar todos os arquivos armazenados no serviço em nuvem da Autodesk antes do final desse período.
Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este vídeo curto:
Após renovar o acesso, não será necessário fazer o download de uma nova versão do software instalado, a menos que você deseje a versão mais recente. Para fazer o download da versão mais recente, acesse Todos os produtos e serviços da conta Autodesk.
Se seu acesso tiver expirado e você continuar elegível, poderá reiniciar seu acesso educacional.
Observação: Todos os produtos em sua conta antes do vencimento estão agora expirados. Você precisará obter outra assinatura de produto na página Produtos educacionais, mesmo que seu produto já esteja instalado.
O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.
Qual é o seu nível de suporte?
Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.