Se você for novo na Autodesk, inscrever-se no Plano educacional criará sua conta Autodesk.

A Autodesk usa um sistema de acesso único (SSO). Isso significa que você pode usar o mesmo e-mail e senha para entrar em vários sites da Autodesk. Se você tiver feito login em Registro e ativação, na Education Community, no Autodesk Drive, em grupos de discussão da Autodesk ou em alguns outros sites da Autodesk, significa que já tem uma conta Autodesk.

Se você já tem uma conta Autodesk, faça login primeiro para obter a melhor experiência. Certifique-se de que você seja elegível ao acesso educacional (consulte abaixo).

Importante:

Para acessar o software e os serviços no Plano educacional, você deve confirmar sua elegibilidade. Como parte desse processo, pode ser solicitado que você forneça documentação sobre o emprego em uma instituição educacional qualificada. Você só poderá acessar o software no plano Educacional depois que sua elegibilidade for confirmada. Certifique-se de iniciar o processo de confirmação da elegibilidade com antecedência suficiente para garantir que você tenha acesso quando as aulas começarem.

Se a sua escola ainda não estiver listada como instituição educacional qualificada, poderá levar sete dias ou mais para validá-la.

Se você precisar carregar a documentação, poderão ser necessários alguns dias para confirmar sua elegibilidade.

Observação: Um endereço de e-mail da sua instituição educacional não é suficiente nem necessário para confirmar a elegibilidade. Consulte "Enviar documentação adicional" abaixo para entender esses requisitos.

Para criar uma conta educacional: