Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Estas são as etapas para que educadores comecem a usar o Plano educacional da Autodesk para acessar o software para uso individual. Para obter ajuda na configuração de aulas ou laboratórios, consulte Configurar uma aula como educador.
Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este vídeo curto:
Como obter produtos e criar uma conta (3min02s)
Se você for novo na Autodesk, inscrever-se no Plano educacional criará sua conta Autodesk.
A Autodesk usa um sistema de acesso único (SSO). Isso significa que você pode usar o mesmo e-mail e senha para entrar em vários sites da Autodesk. Se você tiver feito login em Registro e ativação, na Education Community, no Autodesk Drive, em grupos de discussão da Autodesk ou em alguns outros sites da Autodesk, significa que já tem uma conta Autodesk.
Se você já tem uma conta Autodesk, faça login primeiro para obter a melhor experiência. Certifique-se de que você seja elegível ao acesso educacional (consulte abaixo).
Importante:
Para acessar o software e os serviços no Plano educacional, você deve confirmar sua elegibilidade. Como parte desse processo, pode ser solicitado que você forneça documentação sobre o emprego em uma instituição educacional qualificada. Você só poderá acessar o software no plano Educacional depois que sua elegibilidade for confirmada. Certifique-se de iniciar o processo de confirmação da elegibilidade com antecedência suficiente para garantir que você tenha acesso quando as aulas começarem.
Observação: Um endereço de e-mail da sua instituição educacional não é suficiente nem necessário para confirmar a elegibilidade. Consulte "Enviar documentação adicional" abaixo para entender esses requisitos.
Para criar uma conta educacional:
Se você selecionar o segmento errado, não conseguirá selecionar sua escola na lista.
Se sua escola não estiver na lista, clique em Não consegue encontrar sua escola? e preencha o formulário. Essa validação pode demorar sete dias ou mais. Para educação escolar em casa, digite Ensino em casa no campo e selecione Ensino em casa na lista suspensa.
Se você não receber o e-mail de confirmação da conta:
Se você esqueceu sua senha:
Pode ser solicitado que você envie documentação adicional para comprovação de elegibilidade. Essa documentação deve incluir:
Aqui estão alguns exemplos de documentação apropriada, assumindo que eles incluam as informações acima:
Você tem até 14 dias para carregar um documento adequado. Depois que você carregar sua documentação, poderá levar alguns dias até que a sua elegibilidade seja confirmada pela SheerID.
Para ajudar a manter nosso compromisso de fornecer softwares profissionais gratuitos para uso legítimo na educação, a Autodesk contratou a SheerID, um provedor de serviços de verificação de terceiros, a fim de verificar a elegibilidade para acesso a assinaturas ou licenças educacionais. Todos os clientes que procuram acesso gratuito aos produtos e serviços profissionais da Autodesk por meio da Education Community devem fornecer comprovante de matrícula, emprego ou status de prestador de serviços em uma instituição educacional qualificada.
Se tiver dúvidas sobre a confirmação de elegibilidade que não foram abordadas aqui, entre em contato com SheerID em customerservice@sheerID.com.
Após a confirmação de sua elegibilidade, você receberá um ano de acesso Educacional gratuito* aos serviços e software Autodesk disponíveis na Education Community. O acesso pode ser renovado anualmente, desde que você continue elegível. Procure um e-mail de confirmação contendo uma mensagem de boas-vindas à Education Community. Esse e-mail inclui links para a página Obter produtos, recursos de suporte e a página da Education Community.
Após o check-out, você receberá a confirmação da nova assinatura do produto. Você também receberá um e-mail de confirmação.
O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.
Qual é o seu nível de suporte?
Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.