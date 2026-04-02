Gerenciamento de contas para o setor da educação

Introdução como educador

Estas são as etapas para que educadores comecem a usar o Plano educacional da Autodesk para acessar o software para uso individual. Para obter ajuda na configuração de aulas ou laboratórios, consulte Configurar uma aula como educador.

 

Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este vídeo curto:

 

Como obter produtos e criar uma conta (3min02s)

 

Como fazer download de produtos (2min01s)

Criar uma conta para educadores 

Se você for novo na Autodesk, inscrever-se no Plano educacional criará sua conta Autodesk.

 

A Autodesk usa um sistema de acesso único (SSO). Isso significa que você pode usar o mesmo e-mail e senha para entrar em vários sites da Autodesk. Se você tiver feito login em Registro e ativação, na Education Community, no Autodesk Drive, em grupos de discussão da Autodesk ou em alguns outros sites da Autodesk, significa que já tem uma conta Autodesk.

 

Se você já tem uma conta Autodesk, faça login primeiro para obter a melhor experiência. Certifique-se de que você seja elegível ao acesso educacional (consulte abaixo).

 

Importante:

Para acessar o software e os serviços no Plano educacional, você deve confirmar sua elegibilidade. Como parte desse processo, pode ser solicitado que você forneça documentação sobre o emprego em uma instituição educacional qualificada. Você só poderá acessar o software no plano Educacional depois que sua elegibilidade for confirmada. Certifique-se de iniciar o processo de confirmação da elegibilidade com antecedência suficiente para garantir que você tenha acesso quando as aulas começarem.

  • Se a sua escola ainda não estiver listada como instituição educacional qualificada, poderá levar sete dias ou mais para validá-la.
  • Se você precisar carregar a documentação, poderão ser necessários alguns dias para confirmar sua elegibilidade.

Observação: Um endereço de e-mail da sua instituição educacional não é suficiente nem necessário para confirmar a elegibilidade. Consulte "Enviar documentação adicional" abaixo para entender esses requisitos.

 

Para criar uma conta educacional:

  1. Se você já tiver uma conta Autodesk, entre usando o ícone "Efetuar login" na parte superior direita da página.
  2. Selecione o produto que precisa na página Produtos educacionais.
  3. Em seguida, selecione o plano de assinatura para educadores.
  4. Conclua a finalização da compra preenchendo as informações básicas sobre sua escola e sobre você. Se você já tiver uma conta Autodesk e ainda não tiver feito login, você terá que entrar para continuar.
  5. Escolha sua escola na lista suspensa. Verifique se você selecionou o segmento correto para a sua instituição:
    • O segmento secundário inclui escolas de ensino fundamental e médio.
    • O segmento pós-secundário inclui universidades e faculdades, bem como escolas comerciais e profissionalizantes.

    Se você selecionar o segmento errado, não conseguirá selecionar sua escola na lista.
    Se sua escola não estiver na lista, clique em Não consegue encontrar sua escola? e preencha o formulário. Essa validação pode demorar sete dias ou mais. Para educação escolar em casa, digite Ensino em casa no campo e selecione Ensino em casa na lista suspensa.

  6. Verifique todas as informações.
    Importante: Verifique se as informações do seu perfil estão corretas e se correspondem às informações mantidas pela sua escola, pois não será possível alterá-las mais tarde.
  7. Pode ser solicitado que você envie documentação adicional para comprovação de elegibilidade. Consulte "Enviar documentação adicional" abaixo para entender o que enviar.
  8. Depois que todas as seções do formulário de checkout forem preenchidas, clique em Enviar.
  9. Assim que as informações sobre sua conta forem enviadas, você receberá um e-mail de verificação de seu endereço de e-mail. Clique no link no e-mail para ativar a conta.

Se você não receber o e-mail de confirmação da conta:

  1. Aguarde pelo menos 10 minutos.
  2. Verifique as pastas de spam ou de e-mail indesejado.
  3. Certifique-se de que o servidor de e-mail permita o recebimento de e-mails dos seguintes endereços ou domínios confiáveis:
    • noreply@autodesk.com (para e-mails de confirmação da Autodesk Account)
    • studentcommunity@autodesk.com (se forem necessárias informações adicionais para confirmar a elegibilidade)
    • no-reply@autodeskcommunications.com (para convites para estudantes de educadores)
  4. Se você ainda não recebeu o e-mail, tente entrar novamente.
  5. Reenvie o e-mail de ativação quando solicitado.
  6. Se isso ainda não funcionar, talvez você tenha cometido um erro de digitação ao inserir seu endereço de e-mail. Tente criar sua conta novamente e confirmar seu endereço de e-mail ao efetuar o login.

Se você esqueceu sua senha:

  1. Para redefinir sua senha, clique em Esqueceu? na página de login.
  2. Insira o endereço de e-mail usado para criar sua conta.

Enviar documentação adicional

Pode ser solicitado que você envie documentação adicional para comprovação de elegibilidade. Essa documentação deve incluir:

  • Nome completo (deve corresponder ao nome indicado na matrícula da escola)
  • Nome completo da instituição educacional
  • Uma data no atual período escolar

Aqui estão alguns exemplos de documentação apropriada, assumindo que eles incluam as informações acima:

  • Carta oficial da instituição educacional
    Observação: Veja aqui modelos dessa carta para estudantes (inglês) e docentes (inglês).
  • ID do funcionário (foto não necessária)
  • Lista de professores no site da escola

Você tem até 14 dias para carregar um documento adequado. Depois que você carregar sua documentação, poderá levar alguns dias até que a sua elegibilidade seja confirmada pela SheerID.

 

Para ajudar a manter nosso compromisso de fornecer softwares profissionais gratuitos para uso legítimo na educação, a Autodesk contratou a SheerID, um provedor de serviços de verificação de terceiros, a fim de verificar a elegibilidade para acesso a assinaturas ou licenças educacionais. Todos os clientes que procuram acesso gratuito aos produtos e serviços profissionais da Autodesk por meio da Education Community devem fornecer comprovante de matrícula, emprego ou status de prestador de serviços em uma instituição educacional qualificada.

 

Se tiver dúvidas sobre a confirmação de elegibilidade que não foram abordadas aqui, entre em contato com SheerID em customerservice@sheerID.com.

 

Após a confirmação de sua elegibilidade, você receberá um ano de acesso Educacional gratuito* aos serviços e software Autodesk disponíveis na Education Community. O acesso pode ser renovado anualmente, desde que você continue elegível. Procure um e-mail de confirmação contendo uma mensagem de boas-vindas à Education Community. Esse e-mail inclui links para a página Obter produtos, recursos de suporte e a página da Education Community.

Encomendar produtos adicionais a partir da sua conta

  1. Faça login em sua conta Autodesk.
  2. Selecione um produto na página Produtos educacionais.
  3. Selecione o plano da assinatura para educadores. 
  4. Continue o processo de check-out.

Após o check-out, você receberá a confirmação da nova assinatura do produto. Você também receberá um e-mail de confirmação.  

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