Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Os administradores de TI de instituições educacionais devem confirmar sua elegibilidade para obter acesso a licenças educacionais de usuário nomeado, multiusuário e rede. Como parte desse processo, pode ser solicitado que você forneça documentação sobre o emprego em uma instituição educacional qualificada.
Importante: Inicie o processo de confirmação da elegibilidade cedo o suficiente para garantir que você tenha acesso a software quando as aulas começarem. Se sua escola ainda não estiver listada como instituição educacional qualificada, poderão ser necessários sete dias ou mais para validá-la. Após a confirmação da elegibilidade, você receberá um ano de acesso gratuito* aos serviços e software Autodesk disponíveis na Autodesk Education Community. (Você pode renovar o acesso todos os anos enquanto permanecer elegível.)
Você precisa de uma conta educacional da Autodesk para implantar o software para vários usuários ou dispositivos na sua instituição. Se você trabalha em um escritório regional e é responsável pela aquisição de software para várias instituições educacionais, deve criar uma conta separada para cada instituição.
Siga as instruções abaixo ou assista a este pequeno vídeo:
Se você for novo na Autodesk, inscrever-se no Plano educacional criará sua conta Autodesk. Se você já tem uma conta Autodesk, faça login primeiro para obter a melhor experiência.
Em alguns casos, você poderá ser solicitado a enviar um comprovante de elegibilidade adicional do seguinte:
Aqui estão alguns exemplos de documentação apropriada, presumindo que ela inclua as informações acima:
Você tem até 14 dias para carregar um documento adequado. Depois que você carregar sua documentação, poderá levar alguns dias até que a sua elegibilidade seja confirmada pela SheerID, nosso provedor de serviços de verificação terceirizado.
Confirmada a elegibilidade, você receberá um e-mail de confirmação dando-lhe as boas-vindas à Education Community.
O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.
Qual é o seu nível de suporte?
Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.