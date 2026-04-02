Gerenciamento de contas para o setor da educação

Confirmando a elegibilidade como administrador

Os administradores de TI de instituições educacionais devem confirmar sua elegibilidade para obter acesso a licenças educacionais de usuário nomeado, multiusuário e rede. Como parte desse processo, pode ser solicitado que você forneça documentação sobre o emprego em uma instituição educacional qualificada.

 

Importante: Inicie o processo de confirmação da elegibilidade cedo o suficiente para garantir que você tenha acesso a software quando as aulas começarem. Se sua escola ainda não estiver listada como instituição educacional qualificada, poderão ser necessários sete dias ou mais para validá-la. Após a confirmação da elegibilidade, você receberá um ano de acesso gratuito* aos serviços e software Autodesk disponíveis na Autodesk Education Community. (Você pode renovar o acesso todos os anos enquanto permanecer elegível.)

Confirme a elegibilidade e crie uma conta

Você precisa de uma conta educacional da Autodesk para implantar o software para vários usuários ou dispositivos na sua instituição. Se você trabalha em um escritório regional e é responsável pela aquisição de software para várias instituições educacionais, deve criar uma conta separada para cada instituição.

 

Siga as instruções abaixo ou assista a este pequeno vídeo:

 

Obter produtos e configurar uma conta (2min35s)

 

Se você for novo na Autodesk, inscrever-se no Plano educacional criará sua conta Autodesk. Se você já tem uma conta Autodesk, faça login primeiro para obter a melhor experiência.

  1. Se você já possui uma conta Autodesk, faça login. 
  2. Selecione o produto que você precisa na página Produtos educacionais
  3. Em seguida, selecione o plano de assinatura que corresponde a sua função.  
  4. Conclua a finalização da compra preenchendo as informações básicas sobre sua escola e sobre você. Você só pode ser verificado uma vez, portanto certifique-se de que todas as informações fornecidas estejam corretas.  
  5. Assim que as informações sobre sua conta forem enviadas, você receberá um e-mail de verificação de seu endereço de e-mail. Clique no link no e-mail para ativar a conta. 

Requisitos para documentação adicional

Em alguns casos, você poderá ser solicitado a enviar um comprovante de elegibilidade adicional do seguinte:

  • Seu nome completo (deve coincidir com o nome mostrado no registro escolar)
  • O nome completo da instituição educacional
  • Uma data no atual período escolar

Aqui estão alguns exemplos de documentação apropriada, presumindo que ela inclua as informações acima:

  • Carta oficial da instituição educacional (você pode usar este modelo) (inglês)
  • Comprovante de matrícula
  • Comprovante de pagamento de mensalidade escolar
  • ID de estudante ou funcionário (a foto não é necessária)
  • Histórico acadêmico
  • Lista de professores no site da escola

Você tem até 14 dias para carregar um documento adequado. Depois que você carregar sua documentação, poderá levar alguns dias até que a sua elegibilidade seja confirmada pela SheerID, nosso provedor de serviços de verificação terceirizado.

 

Confirmada a elegibilidade, você receberá um e-mail de confirmação dando-lhe as boas-vindas à Education Community.

Consulte também

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