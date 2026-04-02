Os administradores de TI de instituições educacionais devem confirmar sua elegibilidade para obter acesso a licenças educacionais de usuário nomeado, multiusuário e rede. Como parte desse processo, pode ser solicitado que você forneça documentação sobre o emprego em uma instituição educacional qualificada.

Importante: Inicie o processo de confirmação da elegibilidade cedo o suficiente para garantir que você tenha acesso a software quando as aulas começarem. Se sua escola ainda não estiver listada como instituição educacional qualificada, poderão ser necessários sete dias ou mais para validá-la. Após a confirmação da elegibilidade, você receberá um ano de acesso gratuito* aos serviços e software Autodesk disponíveis na Autodesk Education Community. (Você pode renovar o acesso todos os anos enquanto permanecer elegível.)