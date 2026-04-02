Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Se você for um educador ou um administrador de TI que se qualifica para o Plano educacional da Autodesk, poderá atribuir produtos Autodesk a seus estudantes. Para cada produto disponível no site da Autodesk Education Community, você pode acessar 250 assinaturas de usuário único com o plano de assinatura em sala de aula ou 3.000 assinaturas de usuário único com o plano de assinatura da Instituição. Além disso, os estudantes atribuídos a um produto podem instalá-lo em até três dispositivos.
Com essa forma de atribuição de produtos, os estudantes podem ignorar o processo de confirmação de elegibilidade. Porém, eles estão vinculados à sua elegibilidade e perdem o acesso aos produtos se ela expirar.
Se você for novo na Autodesk, inscrever-se no Plano educacional criará sua conta Autodesk. Se você já tem uma conta Autodesk, faça login primeiro para obter a melhor experiência.
Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este vídeo curto:
Há algumas maneiras de adicionar alunos à sua conta.
Se você for um administrador de TI com uma assinatura de instituição, poderá ativar o SSO para eles. Consulte Ativar SSO.
Opcionalmente, também é possível conceder privilégios de administrador secundário a um estudante ou colega de sua organização, para ajudar a adicionar e atribuir estudantes. Atribua quantos administradores secundários forem necessários. Para saber mais sobre administradores secundários, consulte Funções de administrador em Gerenciamento de usuários.
Para atribuir alunos a produtos:
Para saber mais, siga as instruções neste pequeno vídeo:
Atribuir e cancelar atribuição de licenças para instituições (2min29s)
Quando você atribui um estudante a um produto, ele recebe automaticamente um ou dois e-mails da Autodesk, conforme tenha ou não conta na Autodesk Account.
Na conta Autodesk, os administradores podem atribuir acesso a produtos e serviços e cancelar essa atribuição com a frequência necessária. Recomendamos que isso seja feito no final de cada mandato ou no início do próximo mandato para liberar licenças para outros estudantes. Isso pode ser feito no portal por usuário individual ou remoção em massa no nível do grupo. Consulte Adicionar e remover usuários.
Para saber mais, assista a este vídeo curto:
Atribuir e cancelar atribuição de licenças para instituições (2min29s)
A Autodesk recomenda cancelar a atribuição de alunos no final de cada período ou no início do próximo período para liberar licenças para outros estudantes.
Como administrador da sua conta da Autodesk Account, você tem acesso à análise de uso na Autodesk Account, que mostra o número de assentos restantes por produto.
Para escolas com o SSO ativado: se você atingir a contagem de licenças de um produto e um estudante tentar entrar e não houver direitos disponíveis, o aluno será redirecionado para a página Produtos educacionais, onde poderá acessar e fazer o download de produtos por conta própria.
Se os estudantes precisarem de acesso aos produtos além do que você e sua instituição podem oferecer, eles poderão acessá-los por conta própria, seguindo o processo padrão na página Produtos educacionais. Eles podem saber mais sobre isso no Guia do estudante para o Plano educacional.
O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.
Qual é o seu nível de suporte?
Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.