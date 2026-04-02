Se você for um educador ou um administrador de TI que se qualifica para o Plano educacional da Autodesk, poderá atribuir produtos Autodesk a seus estudantes. Para cada produto disponível no site da Autodesk Education Community, você pode acessar 250 assinaturas de usuário único com o plano de assinatura em sala de aula ou 3.000 assinaturas de usuário único com o plano de assinatura da Instituição. Além disso, os estudantes atribuídos a um produto podem instalá-lo em até três dispositivos.

Com essa forma de atribuição de produtos, os estudantes podem ignorar o processo de confirmação de elegibilidade. Porém, eles estão vinculados à sua elegibilidade e perdem o acesso aos produtos se ela expirar.