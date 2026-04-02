Gerenciamento de contas para o setor da educação

Configurar uma aula

Se você for um educador ou um administrador de TI que se qualifica para o Plano educacional da Autodesk, poderá atribuir produtos Autodesk a seus estudantes. Para cada produto disponível no site da Autodesk Education Community, você pode acessar 250 assinaturas de usuário único com o plano de assinatura em sala de aula ou 3.000 assinaturas de usuário único com o plano de assinatura da Instituição. Além disso, os estudantes atribuídos a um produto podem instalá-lo em até três dispositivos.

 

Com essa forma de atribuição de produtos, os estudantes podem ignorar o processo de confirmação de elegibilidade. Porém, eles estão vinculados à sua elegibilidade e perdem o acesso aos produtos se ela expirar.

 

Criar uma conta e confirmar a elegibilidade

Se você for novo na Autodesk, inscrever-se no Plano educacional criará sua conta Autodesk. Se você já tem uma conta Autodesk, faça login primeiro para obter a melhor experiência.

  1. Se você já possui uma conta Autodesk, faça login.
  2. Selecione o produto que precisa na página Produtos educacionais.
  3. Em seguida, selecione o plano de assinatura para instituições. 
  4. Conclua a finalização da compra preenchendo as informações básicas sobre sua escola e sobre você. Você só pode ser verificado uma vez, portanto certifique-se de que todas as informações fornecidas estejam corretas. Se você já tiver uma conta Autodesk, terá que fazer login antes de continuar.
  5. Assim que as informações sobre sua conta forem enviadas, você receberá um e-mail de verificação de seu endereço de e-mail. Clique no link no e-mail para ativar a conta.

 

Acessar os produtos necessários

  1. Selecione o produto que precisa na página Produtos educacionais.
  2. Em seguida, selecione o plano de assinatura que corresponde a sua função. 
  3. Conclua o check-out. Se você já tiver verificado, continue a acessar seu produto na Autodesk Account. Se você ainda não tiver sido verificado, receberá um e-mail sobre seu status.
  4. Em Todos os produtos e serviços da conta Autodesk, é possível fazer o download ou acessar o produto selecionado.
  5. Se precisar de mais produtos, volte à página Produtos educacionais e selecione outro produto.
 

Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este vídeo curto:
 

Como obter produtos e criar uma conta(2min54s)

Adicionar estudantes à conta e atribuí-los a produtos

Há algumas maneiras de adicionar alunos à sua conta.

  • Se você for um administrador de TI com uma assinatura de instituição, poderá ativar o SSO para eles. Consulte Ativar SSO.

  • Opcionalmente, também é possível conceder privilégios de administrador secundário a um estudante ou colega de sua organização, para ajudar a adicionar e atribuir estudantes. Atribua quantos administradores secundários forem necessários. Para saber mais sobre administradores secundários, consulte Funções de administrador em Gerenciamento de usuários.

Para atribuir alunos a produtos:

  1. Entre na conta Autodesk.
  2. Na conta Autodesk, você pode atribuir estudantes a assinaturas de produtos como uma classe ou individualmente. A Autodesk recomenda dar aos estudantes acesso somente aos produtos de que eles precisam.

 

Para saber mais, siga as instruções neste pequeno vídeo:

 

Atribuir e cancelar atribuição de licenças para instituições (2min29s)

Notificar os estudantes

Quando você atribui um estudante a um produto, ele recebe automaticamente um ou dois e-mails da Autodesk, conforme tenha ou não conta na Autodesk Account.

  • Estudantes com uma conta Autodesk recebem um e-mail confirmando que podem fazer o download do produto atribuído. Esse e-mail contém um link para a página da conta Autodesk, na qual eles fazem login usando seus próprios endereços de e-mail e senhas. Depois de fazer login, um estudantes pode fazer o download do software do produto ao qual foi atribuído e instalá-lo em até três computadores.
  • Os estudantes que não têm conta Autodesk recebem dois e-mails da Autodesk. O primeiro e-mail os instrui sobre como criar suas próprias contas Autodesk. O segundo e-mail fornece um link para o local na conta, onde eles podem fazer o download de seus produtos atribuídos.

Cancelar atribuição de alunos a produtos 

Na conta Autodesk, os administradores podem atribuir acesso a produtos e serviços e cancelar essa atribuição com a frequência necessária. Recomendamos que isso seja feito no final de cada mandato ou no início do próximo mandato para liberar licenças para outros estudantes. Isso pode ser feito no portal por usuário individual ou remoção em massa no nível do grupo. Consulte Adicionar e remover usuários.

 

Para saber mais, assista a este vídeo curto:

 

Atribuir e cancelar atribuição de licenças para instituições (2min29s)

Limite de licenças e análise

A Autodesk recomenda cancelar a atribuição de alunos no final de cada período ou no início do próximo período para liberar licenças para outros estudantes.

 

Como administrador da sua conta da Autodesk Account, você tem acesso à análise de uso na Autodesk Account, que mostra o número de assentos restantes por produto.

 

Para escolas com o SSO ativado: se você atingir a contagem de licenças de um produto e um estudante tentar entrar e não houver direitos disponíveis, o aluno será redirecionado para a página Produtos educacionais, onde poderá acessar e fazer o download de produtos por conta própria.

Estudantes que precisam de produtos adicionais

Se os estudantes precisarem de acesso aos produtos além do que você e sua instituição podem oferecer, eles poderão acessá-los por conta própria, seguindo o processo padrão na página Produtos educacionais. Eles podem saber mais sobre isso no Guia do estudante para o Plano educacional.

Consulte também

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