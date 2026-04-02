O Programa Membership Training Provider é uma colaboração firmada entre a Autodesk e as lideranças nacionais dos principais sindicatos norte-americanos. Essa iniciativa conta com uma equipe que gerencia programas de treinamento para membros. O programa oferece apoio a organizações-membros que treinam, avaliam e certificam seus próprios membros. Para saber mais, consulte o site de treinamento de associação.