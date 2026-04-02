Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
As instituições educacionais que não se qualificam para o acesso a softwares gratuitos da Autodesk podem ter outras opções, incluindo treinamento, participação em organizações de afiliação e acesso a softwares para organizações sem fins lucrativos.
O Programa Membership Training Provider é uma colaboração firmada entre a Autodesk e as lideranças nacionais dos principais sindicatos norte-americanos. Essa iniciativa conta com uma equipe que gerencia programas de treinamento para membros. O programa oferece apoio a organizações-membros que treinam, avaliam e certificam seus próprios membros. Para saber mais, consulte o site de treinamento de associação.
No momento, o programa Membership Training Provider está disponível para América do Norte, Irlanda e Austrália. Para se inscrever no programa, conclua estas etapas:
O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.
Qual é o seu nível de suporte?
Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.