Gerenciamento de contas para o setor da educação

Opções para instituições não qualificadas

As instituições educacionais que não se qualificam para o acesso a softwares gratuitos da Autodesk podem ter outras opções, incluindo treinamento, participação em organizações de afiliação e acesso a softwares para organizações sem fins lucrativos.

Treinamento

  • Cursos para clientes comerciais: os Centros de Treinamento Autorizado (ATC) da Autodesk oferecem treinamento, suporte para o domínio do produto, preparação para exames com testes e certificação para usuários de produtos da Autodesk. Para localizar um Centro de Treinamento Autorizado ou saber mais sobre como se tornar um ATC, consulte o site de treinamentos da Autodesk.
  • Cursos para estudantes e educadores: Parceiros acadêmicos autorizados (AAP) fazem parte da comunidade mundial de Parceiros de aprendizagem da Autodesk. Os AAPs oferecem cursos, suporte a educadores e estudantes, desenvolvimento de docentes, adoção de cursos, certificação e outros serviços para clientes acadêmicos que usam os produtos da Autodesk. Para localizar um Parceiro acadêmico autorizado ou saber mais sobre como se tornar um AAP, consulte o site de treinamentos da Autodesk.
  • Programas de reciclagem: as empresas participantes de programas financiados pelo governo ou de outros programas de reciclagem de funcionários deslocados normalmente não atendem à definição de instituição educacional qualificada. No entanto, sua empresa pode se qualificar para participar do programa do Centro de Treinamento Autorizado (ATC).

Organizações de membros e sindicatos

O Programa Membership Training Provider é uma colaboração firmada entre a Autodesk e as lideranças nacionais dos principais sindicatos norte-americanos. Essa iniciativa conta com uma equipe que gerencia programas de treinamento para membros. O programa oferece apoio a organizações-membros que treinam, avaliam e certificam seus próprios membros. Para saber mais, consulte o site de treinamento de associação.

Como se inscrever

No momento, o programa Membership Training Provider está disponível para América do Norte, Irlanda e Austrália. Para se inscrever no programa, conclua estas etapas:

  1. Preencha o formulário de inscrição no site do Membership Training Provider e retorne-o a um distribuidor designado ou à Autodesk.
  2. Consulte o Guia do Programa Membership Training Provider.
  3. Revise e assine o Contrato do programa Membership Training Provider.
  4. Pague as taxas anuais de assinatura antes de solicitar assinaturas de software.

Contatos de inscrição

Organizações sem fins lucrativos

  • O Programa Autodesk Donation na TechSoup fornece softwares de projeto para instituições sem fins lucrativos e instituições de caridade elegíveis em todos os Estados Unidos.
  • O Programa Autodesk Technology Impact (inglês) doa licenças de software para organizações sem fins lucrativos que usam o projeto para enfrentar desafios épicos.

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