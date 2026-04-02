Gerenciamento de contas para o setor da educação

Guia do estudante para o Plano educacional

Se você é estudante, pode seguir estas etapas para obter acesso gratuito aos softwares por meio do Plano Educacional da Autodesk no seu computador pessoal.

  • Estudante que deseja instalar produtos atribuídos a você por um professor.
  • Estudante que não teve produtos atribuídos e precisa obtê-los você mesmo.
  • Estudante pronto para renovar o acesso ao Plano educacional.

Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a estes vídeos curtos:
 

Como obter produtos e criar uma conta (2min42s)
 

Como fazer o download dos produtos (2min01s)
 

Como renovar o acesso (1min35s)

Como os estudantes instalam produtos atribuídos a eles

Você deve ter recebido um e-mail da Autodesk informando quais produtos seu professor lhe atribuiu e onde baixá-los. As etapas de acesso ao software são diferentes, conforme você tenha ou não uma conta Autodesk.

Como estudantes obtêm produtos para si próprios

Mesmo sem ter tido um produto atribuído, você pode obter por conta própria software Autodesk gratuito. Como estudante, você pode criar uma conta e confirmar sua elegibilidade ao Plano Educacional da Autodesk. Siga estas etapas:

  1. Confirme sua elegibilidade usando o e-mail fornecido por sua escola. Acesse a página Produtos educacionais e selecione um produto. Isso envolve validar sua função como estudante junto de uma instituição educacional qualificada

    Observação: Talvez seja necessário enviar documentação adicional para que sua elegibilidade seja aprovada. Verifique se as informações do seu perfil estão corretas e se correspondem às informações mantidas pela sua escola, pois não será possível alterá-las mais tarde.

  2. Conclua a criação da conta Autodesk clicando no link Concluir configuração da conta no e-mail recebido após completar seu perfil educacional. 
  3. Faça o download e instale o software na página Todos os produtos e serviços da conta Autodesk
  4. Inicie seu produto, efetue login na conta Autodesk e comece a usar o software.

Observação: Após conectar-se ao navegador, talvez você precise clicar em Ir para o Produto para voltar ao software.

 

Estudantes renovando o acesso aos produtos

Para manter seu acesso aos softwares educacionais, você deve renovar sua elegibilidade todos os anos.  Para verificar sua data de expiração, acesse a página Produtos educacionais. Entre para visualizar seu banner personalizado na parte superior da página. Verifique também seu e-mail, pois a Autodesk enviará um lembrete por e-mail 30 dias antes que sua elegibilidade expire.

 

Para renovar o acesso educacional ao software Autodesk, consulte Renovar acesso ao software educacional.

 

Observação: Se você não renovar antes da data de expiração, deverá reiniciar o acesso ao seu software educacional e a todas as assinaturas que tinha, mesmo que já haja um produto instalado.

 

 

Estudantes se formando ou mudando de escola

Os alunos que mudam de escola ou concluem o ensino médio podem manter sua conta da Autodesk Account para uso na nova escola. Os estudantes que concluírem o curso universitário não terão mais direito ao acesso educacional, mas ainda poderão manter a conta da Autodesk Account para preservar dados e arquivos.

 

Se você estiver mudando para uma nova escola e o e-mail de sua conta Autodesk for o e-mail da escola e você não usar o SSO para fazer login, poderá alterar o e-mail nas contas Autodesk. Na próxima vez que você enviar suas informações para elegibilidade, seu novo e-mail da escola será usado para verificação. Recomendamos continuar usando o e-mail da sua nova escola para aumentar o sucesso no processo de verificação. 

 

Se você estiver se formando e não for mais elegível ao acesso educacional, sua conta da Autodesk Account ainda estará ativa e você poderá comprar

produtos da Autodesk e conservar arquivos e dados existentes. Se o e-mail de sua conta Autodesk for o da escola, você poderá alterar o e-mail nas contas Autodesk

 

Se o e-mail da sua conta da Autodesk Account usar um e-mail pessoal, você não precisará fazer nenhuma alteração em sua conta.

 

 

 

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