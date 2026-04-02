Se você é estudante, pode seguir estas etapas para obter acesso gratuito aos softwares por meio do Plano Educacional da Autodesk no seu computador pessoal.

Estudante que deseja instalar produtos atribuídos a você por um professor.

Estudante que não teve produtos atribuídos e precisa obtê-los você mesmo.

Estudante pronto para renovar o acesso ao Plano educacional.

Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a estes vídeos curtos:



Como obter produtos e criar uma conta (2min42s)



Como fazer o download dos produtos (2min01s)



Como renovar o acesso (1min35s)