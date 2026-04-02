Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Se você é estudante, pode seguir estas etapas para obter acesso gratuito aos softwares por meio do Plano Educacional da Autodesk no seu computador pessoal.
Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a estes vídeos curtos:
Como obter produtos e criar uma conta (2min42s)
Como fazer o download dos produtos (2min01s)
Você deve ter recebido um e-mail da Autodesk informando quais produtos seu professor lhe atribuiu e onde baixá-los. As etapas de acesso ao software são diferentes, conforme você tenha ou não uma conta Autodesk.
Mesmo sem ter tido um produto atribuído, você pode obter por conta própria software Autodesk gratuito. Como estudante, você pode criar uma conta e confirmar sua elegibilidade ao Plano Educacional da Autodesk. Siga estas etapas:
Observação: Talvez seja necessário enviar documentação adicional para que sua elegibilidade seja aprovada. Verifique se as informações do seu perfil estão corretas e se correspondem às informações mantidas pela sua escola, pois não será possível alterá-las mais tarde.
Observação: Após conectar-se ao navegador, talvez você precise clicar em Ir para o Produto para voltar ao software.
Para manter seu acesso aos softwares educacionais, você deve renovar sua elegibilidade todos os anos. Para verificar sua data de expiração, acesse a página Produtos educacionais. Entre para visualizar seu banner personalizado na parte superior da página. Verifique também seu e-mail, pois a Autodesk enviará um lembrete por e-mail 30 dias antes que sua elegibilidade expire.
Para renovar o acesso educacional ao software Autodesk, consulte Renovar acesso ao software educacional.
Observação: Se você não renovar antes da data de expiração, deverá reiniciar o acesso ao seu software educacional e a todas as assinaturas que tinha, mesmo que já haja um produto instalado.
Os alunos que mudam de escola ou concluem o ensino médio podem manter sua conta da Autodesk Account para uso na nova escola. Os estudantes que concluírem o curso universitário não terão mais direito ao acesso educacional, mas ainda poderão manter a conta da Autodesk Account para preservar dados e arquivos.
Se você estiver mudando para uma nova escola e o e-mail de sua conta Autodesk for o e-mail da escola e você não usar o SSO para fazer login, poderá alterar o e-mail nas contas Autodesk. Na próxima vez que você enviar suas informações para elegibilidade, seu novo e-mail da escola será usado para verificação. Recomendamos continuar usando o e-mail da sua nova escola para aumentar o sucesso no processo de verificação.
Se você estiver se formando e não for mais elegível ao acesso educacional, sua conta da Autodesk Account ainda estará ativa e você poderá comprar
produtos da Autodesk e conservar arquivos e dados existentes. Se o e-mail de sua conta Autodesk for o da escola, você poderá alterar o e-mail nas contas Autodesk.
Se o e-mail da sua conta da Autodesk Account usar um e-mail pessoal, você não precisará fazer nenhuma alteração em sua conta.
O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.
Qual é o seu nível de suporte?
Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.