Seu acesso ao plano Educacional expira no final de um ano. Você pode renovar seu acesso anualmente, desde que seja elegível.

Trinta dias antes do vencimento do seu acesso ao plano Educacional de um ano, você receberá um lembrete por e-mail. Você também pode encontrar sua data de expiração na notificação de banner personalizado ao fazer login na sua conta na página Obter produtos do site da Autodesk Education Community.

Se você não renovar seu acesso. Seu acesso gratuito terminará quando seu plano educacional expirar. Se você tiver arquivos armazenados no Drive, poderá continuar acessando-os, mas não poderá editá-los nem carregar novos arquivos.

Observação: os documentos armazenados no serviço em nuvem da Autodesk permanecem disponíveis por 30 dias após o término do acesso ao plano educacional. Certifique-se de recuperar todos os arquivos armazenados no serviço em nuvem da Autodesk antes do final deste período.