Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Os meios de renovação do acesso ao software educacional dependem do tipo de licença.
Para assinaturas da instituição: a assinatura expirará três anos após a data da aquisição. Você pode verificar a data de expiração em Assinaturas e contratos da conta Autodesk. Assim que a assinatura expirar, gere uma nova assinatura da Instituição acessando a página Produtos educacionais e selecionando o produto que você precisa. Se ainda não tiver verificado novamente sua elegibilidade educacional, você terá que enviar informações para obter acesso educacional. Você pode iniciar o processo de renovação 30 dias antes da data de expiração.
Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este vídeo curto:
Como renovar o acesso (1min35s)
A partir de 31 de dezembro de 2027, a Autodesk não oferecerá mais novas licenças de rede e de várias licenças. Ao renovar, a Autodesk recomenda que você escolha assinaturas de instituição. No entanto, se sua licença de número de série expirar e você precisar de mais tempo para fazer a transição para assinaturas da instituição, renove seguindo estas etapas:
Licenças de rede: quando a licença expirar, gere um novo arquivo de licença de rede. Para obter mais informações, consulte Obter e instalar um arquivo de licença.
Licenças individuais com várias licenças: reative inserindo o número de série existente no produto que você deseja renovar:
Dica: Para localizar o número de série do produto, consulte Visualizar informações de licença do produto.
O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.
Qual é o seu nível de suporte?
Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.