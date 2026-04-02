Gerenciamento de contas para o setor da educação

Renovar o acesso institucional a softwares educacionais

Os meios de renovação do acesso ao software educacional dependem do tipo de licença.

 

Para assinaturas da instituição: a assinatura expirará três anos após a data da aquisição. Você pode verificar a data de expiração em Assinaturas e contratos da conta Autodesk. Assim que a assinatura expirar, gere uma nova assinatura da Instituição acessando a página Produtos educacionais e selecionando o produto que você precisa. Se ainda não tiver verificado novamente sua elegibilidade educacional, você terá que enviar informações para obter acesso educacional. Você pode iniciar o processo de renovação 30 dias antes da data de expiração.

 

Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este vídeo curto: 

 

Como renovar o acesso (1min35s)

 

A partir de 31 de dezembro de 2027, a Autodesk não oferecerá mais novas licenças de rede e de várias licenças. Ao renovar, a Autodesk recomenda que você escolha assinaturas de instituição. No entanto, se sua licença de número de série expirar e você precisar de mais tempo para fazer a transição para assinaturas da instituição, renove seguindo estas etapas:

 

  • Licenças individuais com várias licenças: reative inserindo o número de série existente no produto que você deseja renovar:

  1. Clique em Login e selecione Gerenciar Licença. 
  2. No Gerenciador de licenças, expanda os detalhes da licença e selecione Atualizar. 
  3. Insira novamente o número de série e clique em Ativar. 
  4. Na tela de boas-vindas, clique em Ativar. 
  5. Clique em Concluir. 
  6. A nova data de expiração aparecerá no Gerenciador de licenças. 

 

Dica: Para localizar o número de série do produto, consulte Visualizar informações de licença do produto.

 

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