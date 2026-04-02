Os meios de renovação do acesso ao software educacional dependem do tipo de licença.

Para assinaturas da instituição: a assinatura expirará três anos após a data da aquisição. Você pode verificar a data de expiração em Assinaturas e contratos da conta Autodesk. Assim que a assinatura expirar, gere uma nova assinatura da Instituição acessando a página Produtos educacionais e selecionando o produto que você precisa. Se ainda não tiver verificado novamente sua elegibilidade educacional, você terá que enviar informações para obter acesso educacional. Você pode iniciar o processo de renovação 30 dias antes da data de expiração.

Para saber mais, siga as instruções abaixo ou assista a este vídeo curto:

Como renovar o acesso (1min35s)