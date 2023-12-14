建築資訊模型技術可以在整個設計流程中輔助建築師。使用 BIM 建立工具建模時，可以連結模型與說明書，並讓建築師從正面、剖面、3D 和平面視圖編輯建築。進行一次設計變更後，所有資訊會同時更新。對建築師而言，使用 BIM 代表可以減少專案中的錯誤和重工情形、縮短整體設計時間，進而提升設計品質。可在過程中及早獲得更多見解資訊以滿足客戶需求，並以更佳的品質和效率交付專案。
建築資訊模型 (BIM) 是以數位模型呈現建築資產的工具。在便於存取的平台取得所有專案資訊，即可讓您和專案相關人員探索建築的每個面向，包括建築基礎、周圍環境、過去規劃，乃至未來的可能性。
建立單一數位事實來源，並讓所有相關人員都能存取及貢獻資料，藉此加強協同合作，縮短專案交付時程。
BIM 可將設計的每個細節數位化並清楚呈現，有助於展現專案願景，並引導客戶一步步瞭解您的理念。
BIM 可提高視覺化的精準度、偵測衝突，並加強化設計的準確性，不斷改善成品的永續性和成效。
BIM 不僅是一種技術，更是簡化並合理安排設計流程的工具，因此您只需專注於交付傑出成品。瞭解 Orms 如何使用 BIM 打造位於倫敦的 The Standard。
目前越來越迫切的需求是以注重環保的方式打造建築。我們的軟體可協助您即時將不同設計決策的影響視覺化，並更清楚地瞭解這些影響。由於翻新專案的需求日益增加，這項功能極具價值。
建築資訊模型技術可以在整個設計流程中輔助建築師。使用 BIM 建立工具建模時，可以連結模型與說明書，並讓建築師從正面、剖面、3D 和平面視圖編輯建築。進行一次設計變更後，所有資訊會同時更新。對建築師而言，使用 BIM 代表可以減少專案中的錯誤和重工情形、縮短整體設計時間，進而提升設計品質。可在過程中及早獲得更多見解資訊以滿足客戶需求，並以更佳的品質和效率交付專案。
透過各種視覺化、協調、協同合作和分析工具，深入掌握設計所會呈現的型態，並且在過程中及早下達更理想的設計決策。
建築師在整個設計流程中都能運用到建築資訊模型 (BIM)，透過工作流程整合概念設計、模型建立、多領域協作和施工圖，有助於改善品質並加速設計流程。
Autodesk 提供多點解決方案，可支援建築師的工作。
要確定 CAD 或 BIM，哪個比較「適合您」，需根據專案的特定需求判斷。CAD 通常比較適合用於簡單的製圖和 2D 設計；而 BIM 則適合用於全面管理包含 3D 模型和整合式資料的複雜專案，有助於加強協作和效率。 若要交付複雜的多領域專案，通常認為 BIM 優於 CAD。因為前者不僅有助於 3D 建模，更整合了包含規格、進度表、成本和專案管理資訊的資料，因此能夠在整體營造生命週期中實現更利於協作、有效率且更明智的決策過程。
AutoCAD 可以作為 BIM 工作流程的一部分使用。AutoCAD 基本上是 2D 和 3D 電腦輔助設計 (CAD) 軟體，用於建立詳細的圖面和技術製圖。設計專業人員通常會先在 AutoCAD 中建立簡單的設計配置或二維詳圖，再將其匯入更全面性的建築模型，結合 AutoCAD 在詳圖製圖上的優勢與 Revit 的智慧建模功能。
衡量建築資訊模型 (BIM) 的 ROI 時，需要評估其為專案帶來的有形和無形效益，並對比計算初期和後續投資。有形效益包括省下的時間、減少的材料浪費，以及因為錯誤和重工情形減少而節省的成本；無形效益則可能包括協作效果和設計品質的提升。為量化 ROI，組織應仔細追蹤專案指標，例如在專案生命週期中省下的時間、因避免錯誤或變更而節省的成本，以及採用 BIM 技術後有助於增加客戶滿意度和商機等潛在益處。
是，BIM 有益於小規模建築計畫，因為這項工具可簡化設計流程、改善協作，並提供更優良的視覺化效果和專案管理功能，即使是中型專案也能獲益。