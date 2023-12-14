建築專用的 BIM

BIM 讓您掌握一切

專案詳細資料更清楚、設計選項的視覺效果更佳、團隊間更透明。

Orms，倫敦 The Standard

什麼是建築專用的 BIM？(影片：2 分 21 秒)

什麼是建築專用的 BIM？

建築資訊模型 (BIM) 是以數位模型呈現建築資產的工具。在便於存取的平台取得所有專案資訊，即可讓您和專案相關人員探索建築的每個面向，包括建築基礎、周圍環境、過去規劃，乃至未來的可能性。

建築設計專用的 BIM 有何優勢？

順暢共用專案資料

建立單一數位事實來源，並讓所有相關人員都能存取及貢獻資料，藉此加強協同合作，縮短專案交付時程。

打動客戶並獲取工作

BIM 可將設計的每個細節數位化並清楚呈現，有助於展現專案願景，並引導客戶一步步瞭解您的理念。

提供更優良的建設品質

BIM 可提高視覺化的精準度、偵測衝突，並加強化設計的準確性，不斷改善成品的永續性和成效。

探索以 BIM 設計的專案

減少 50% 重工情形，打造烏托邦

POLO Architects：埃里希亞公園 (Elysia Park)

 

閱讀案例

發掘未知可能性的生成設計

OMA：飛燕諾體育場 (Feyenoord Stadium)

 

觀看影片 (3 分 57 秒) (英文)

無縫共用模型，提高工作流程效率

TVS Design：拉斯維加斯會議中心 (Las Vegas Convention Center)

 

閱讀案例

提高標準：BIM 案例 (影片：1 分 57 秒)

提高標準

BIM 不僅是一種技術，更是簡化並合理安排設計流程的工具，因此您只需專注於交付傑出成品。瞭解 Orms 如何使用 BIM 打造位於倫敦的 The Standard。

我們的建築師專用 BIM 軟體

Revit

利用適用於建築資訊模型 (BIM) 的強大工具，來規劃、設計、建構及管理建築物。

產品詳細資料
Architecture, Engineering & Construction Collection

適合設計師、工程師和承包商的強大 BIM 和 CAD 工具，包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D、Autodesk Forma 及更多產品

產品詳細資料
BIM Collaborate Pro

適用於建築、工程與營造團隊的雲端式設計共同製作、協同合作和協調軟體。「Pro 版」功能可在 Revit、Civil 3D 和 AutoCAD Plant 3D 中即時協同合作。

產品詳細資料

進一步善用 BIM 軟體

建築物影像

線上研討會

在 Revit 中學習 BIM 基礎知識

瞭解高品質視覺化和建模的秘訣，並深入探索現實情境的最佳實踐方式。

 

觀看線上研討會 (英文)
電腦螢幕上的規劃軟體影像

影片

將提案轉換為 BIM 並反向轉換

在 Autodesk Forma 和 Revit 之間自由移動提案和元素，強化您的設計工作流程。

 

觀看影片 (2 分 07 秒)
三人坐在房間裡，可看到畫面中心的筆記型電腦螢幕

自學課程

Revit 快速入門指南

無論是初次使用，或者只是想複習一下基礎知識，這都是有助於您精通 Revit 的最佳資源。

 

開始使用 (英文)

更多建築師專用解決方案
安靜街道上的建築

詳細關切環境影響

目前越來越迫切的需求是以注重環保的方式打造建築。我們的軟體可協助您即時將不同設計決策的影響視覺化，並更清楚地瞭解這些影響。由於翻新專案的需求日益增加，這項功能極具價值。

減少浪費，減少錯誤 (英文)
燈光閃爍的城市場景

將合適的詳細資料與合適的人員聯繫起來

將整個 AECO 產業的工作流程統整，讓資料流動順暢無阻。為 AI 輔助流程 (如生成設計) 打下穩固的基礎，以便做出明智決策並改善效能。

統整資料 (英文)
三人一起用 Revit 處理專案的鳥瞰視圖

提高生產力

在共用資料環境的輔助下，將團隊、流程和資料相互連結。即時共同編寫、改善跨團隊協調，並簡化資料交換 — 讓每個人都能掌握進度，並且有效率地工作。

更完善的協同作業

準備好開始使用 BIM 了嗎？

分享聯絡資訊後，Autodesk 技術專家會與您聯絡並討論目前使用的技術，以及如何強化建築資訊模型 (BIM) 工作流程。

 

常見問題

什麼是建築師專用的 BIM？

建築資訊模型技術可以在整個設計流程中輔助建築師。使用 BIM 建立工具建模時，可以連結模型與說明書，並讓建築師從正面、剖面、3D 和平面視圖編輯建築。進行一次設計變更後，所有資訊會同時更新。對建築師而言，使用 BIM 代表可以減少專案中的錯誤和重工情形、縮短整體設計時間，進而提升設計品質。可在過程中及早獲得更多見解資訊以滿足客戶需求，並以更佳的品質和效率交付專案。

建築師專用的 BIM 有什麼優勢？

透過各種視覺化、協調、協同合作和分析工具，深入掌握設計所會呈現的型態，並且在過程中及早下達更理想的設計決策。

建築師可以如何使用 BIM？

建築師在整個設計流程中都能運用到建築資訊模型 (BIM)，透過工作流程整合概念設計、模型建立、多領域協作和施工圖，有助於改善品質並加速設計流程。

Autodesk 提供哪些 BIM 軟體來支援建築師的工作？

Autodesk 提供多點解決方案，可支援建築師的工作。

  1. Revit：多元化的 BIM 軟體工具，主要用於建立協調的全方位模型式建築設計，也可以建立 MEP 和結構工程專案。

  2. Forma：與 BIM 流程整合的概念設計工具，讓建築師能夠建立、分析和共用早期設計概念，並順暢轉換至 Revit 中的詳細設計。

  3. AutoCAD：提供各種有助於加速建立建築製圖和說明書的工具。

  4. Navisworks：與 BIM 工作流程整合的專案審閱軟體，透過整合模型資料和協調，全面分析和控管專案成果。

  5. Autodesk Docs：這個雲端平台可以在 BIM 工作流程進行時協調、建立和管理專案生命週期，藉此提升營造專案的效率與協作成效。

  6. InfraWorks：專為基礎建設專案打造的軟體解決方案。支援 BIM 工作流程，提供多項工具，可建立包含土木工程資料的精緻 3D 模型。

CAD 或 BIM，哪個比較適合我？

要確定 CAD 或 BIM，哪個比較「適合您」，需根據專案的特定需求判斷。CAD 通常比較適合用於簡單的製圖和 2D 設計；而 BIM 則適合用於全面管理包含 3D 模型和整合式資料的複雜專案，有助於加強協作和效率。 若要交付複雜的多領域專案，通常認為 BIM 優於 CAD。因為前者不僅有助於 3D 建模，更整合了包含規格、進度表、成本和專案管理資訊的資料，因此能夠在整體營造生命週期中實現更利於協作、有效率且更明智的決策過程。

AutoCAD 工具集是 BIM 軟體嗎？

AutoCAD 可以作為 BIM 工作流程的一部分使用。AutoCAD 基本上是 2D 和 3D 電腦輔助設計 (CAD) 軟體，用於建立詳細的圖面和技術製圖。設計專業人員通常會先在 AutoCAD 中建立簡單的設計配置或二維詳圖，再將其匯入更全面性的建築模型，結合 AutoCAD 在詳圖製圖上的優勢與 Revit 的智慧建模功能。

要如何在建築事務所開始使用 BIM 實作？

  1. 訓練與教育：首先，透過研討會、課程或線上平台向團隊傳授 BIM 基礎知識，在 BIM 概念和軟體工具方面奠定穩固的基礎。

  2. 選擇軟體：考量公司的特定需求後，選擇合適的 BIM 軟體，並確定已配備必要的硬體和基礎架構，以便支援所選擇的軟體。Autodesk 提供業界最頂尖的整合式 BIM 解決方案，協助您以前所未見的效率改善專案交付能力。

  3. 制定標準與通訊協定：建立全公司的 BIM 標準與通訊協定，包括資料管理與協作指導方針，以確保專案執行的一致性與效率。

  4. 測試專案：展開測試專案以實際實作 BIM 流程，在進階到規模更大的專案之前，先讓團隊獲得實際操作經驗並進行必要調整。

如何衡量 BIM 的 ROI？

衡量建築資訊模型 (BIM) 的 ROI 時，需要評估其為專案帶來的有形和無形效益，並對比計算初期和後續投資。有形效益包括省下的時間、減少的材料浪費，以及因為錯誤和重工情形減少而節省的成本；無形效益則可能包括協作效果和設計品質的提升。為量化 ROI，組織應仔細追蹤專案指標，例如在專案生命週期中省下的時間、因避免錯誤或變更而節省的成本，以及採用 BIM 技術後有助於增加客戶滿意度和商機等潛在益處。

BIM 對小規模從業人員是否有益？

是，BIM 有益於小規模建築計畫，因為這項工具可簡化設計流程、改善協作，並提供更優良的視覺化效果和專案管理功能，即使是中型專案也能獲益。

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