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    下載 Fusion 360 用於個人愛好

    Fusion 360 免費有限版本，用於合格有興趣的非商業使用者。基本功能包括：

    • 標準 2D/3D CAD 工具
    • 有限電子器件 - 2 個線路圖、2 個圖層、80cm2 電路板面積
    • 基本製造 - 2.5 軸銑削和 3 軸銑削、車削、FFF 增材、製造
    • 僅本端彩現
    • 限於 10 個作用中可編輯的 Fusion 360 文件，無限非作用中文件
    • 僅單 (人) 用戶資料管理
    • 僅論壇支援
    • 有限檔案類型匯入和匯出

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      AutoCAD
      適用於 2D 與 3D CAD 的軟體。固定期限的使用授權包括 AutoCAD、專用工具集和應用程式。
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      Civil 3D
      土木工程設計和施工圖
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