適用於敷地設計的 Civil 3D

建立全面、精確的敷地設計

準備道路、建築、土地分區及其他土木基礎建設專案的地形地面，並為其塑型。

適用於敷地設計的 Civil 3D 功能

功能

測量

下載、建立、分析和調整測量資料。簡化與辦公室來回傳輸實地擷取測量資料的作業。(影片：11 秒) (英文)

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地形塑型

針對土地使用可行性、運輸系統規劃及水流模擬等研究，建立地形地面的全方位數位模型。(影片：14 秒) (英文)

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廊道塑型

為各種設計建立資料豐富的動態廊道模型，例如住宅道路、路緣和人行道、土地分區內的窪地以及停車場的設計。(影片：10 秒) (英文)

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車輛追蹤

使用掃掠路徑分析，加速規劃和評估安全標準規範。以多個鏡頭角度的 2D 或 3D 動畫展示車輛路徑。(影片：20 秒) (英文)

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雨水與污水管道

為雨水與污水系統建模。根據 HEC-22 標準分析網路以調整管道、重新反轉並計算能源和水力坡度線。

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雨水分析

在規劃及設計城市排水系統、雨水管與污水管道的過程中，整合雨水和污水分析作業。(影片：39 秒) (英文)

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加壓式公用設施

配置壓力管網的水平和垂直 3D 設計。為偏折曲線管線段建模，並透過設計和深度檢查以求符合專案標準。(影片：11 秒) (英文)

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設計自動化

使用視覺程式設計應用程式，產生可自動執行重複且複雜工作的腳本。可將這些腳本儲存在資源庫中並依需要重複使用。(影片：1 分 49 秒) (英文)

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材料與數量

使用材料和橫斷面或縱斷面資訊建立報告，包括沿定線上的體積、比較設計和既有地形地面，以及數量需求的報告。(影片：13 秒) (英文)

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連結其他 Autodesk 產品以進行敷地設計

影片：快速配置敷地平面的特徵、分析和更新設計，並視覺化各階段的進度

加速敷地配置、整地及排水

根據 InfraWorks 和 ReCap Pro 提供的豐富關聯式資訊，在 Civil 3D 中快速配置敷地設計。(影片：1 分 49 秒) (英文)

 

觀賞影片
影片：工程建設軟體集為您提供互相連結的工具，讓敷地和建築更加協調

改善敷地和建築的協調

使用共用座標系統改善建築師與土木工程師之間的協調作業。(影片：1 分 59 秒) (英文)

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