適用於敷地設計的 Civil 3D

準備道路、建築、土地分區及其他土木基礎建設專案的地形地面，並為其塑型。
測量
下載、建立、分析和調整測量資料。簡化與辦公室來回傳輸實地擷取測量資料的作業。(影片：11 秒) (英文)
瞭解更多
地形塑型
針對土地使用可行性、運輸系統規劃及水流模擬等研究，建立地形地面的全方位數位模型。(影片：14 秒) (英文)
廊道塑型
為各種設計建立資料豐富的動態廊道模型，例如住宅道路、路緣和人行道、土地分區內的窪地以及停車場的設計。(影片：10 秒) (英文)
車輛追蹤
使用掃掠路徑分析，加速規劃和評估安全標準規範。以多個鏡頭角度的 2D 或 3D 動畫展示車輛路徑。(影片：20 秒) (英文)
雨水與污水管道
為雨水與污水系統建模。根據 HEC-22 標準分析網路以調整管道、重新反轉並計算能源和水力坡度線。
雨水分析
在規劃及設計城市排水系統、雨水管與污水管道的過程中，整合雨水和污水分析作業。(影片：39 秒) (英文)
加壓式公用設施
配置壓力管網的水平和垂直 3D 設計。為偏折曲線管線段建模，並透過設計和深度檢查以求符合專案標準。(影片：11 秒) (英文)
設計自動化
使用視覺程式設計應用程式，產生可自動執行重複且複雜工作的腳本。可將這些腳本儲存在資源庫中並依需要重複使用。(影片：1 分 49 秒) (英文)
材料與數量
使用材料和橫斷面或縱斷面資訊建立報告，包括沿定線上的體積、比較設計和既有地形地面，以及數量需求的報告。(影片：13 秒) (英文)
根據 InfraWorks 和 ReCap Pro 提供的豐富關聯式資訊，在 Civil 3D 中快速配置敷地設計。(影片：1 分 49 秒) (英文)
使用共用座標系統改善建築師與土木工程師之間的協調作業。(影片：1 分 59 秒) (英文)
— Gaurav Sharma，WDI Studios 技術總監
— Paula Palacios，麥德林實體基礎建設部長
— Philippe Slisse，City and Eurometropis of Strasbourg 3D GIS 專案經理
— Charles D'Errico，Thomas & Hutton IT 系統分析師
Autodesk
購買方式
支援
隱私權 | Cookie 偏好 | 檢舉違規事項 | 使用條款 | 法律 (英文) | © 2024 Autodesk, Inc. All rights reserved.