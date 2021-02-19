適用於軌道設計的 Civil 3D

提升運輸樁號和軌道網路的計畫、設計和交付速度。
定線和縱斷面
根據隨父系軌道定線幾何圖形、縱斷面和鐵路超高的變更而調整的特定公差，使用軌道定線建立具有一般樁號標示的軌道線。(影片：1 分 46 秒)(英文)
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特殊軌道設計
根據可由您編輯、刪除或增補道岔和橫渡類型的資源庫，設計定線分支的道岔與連接平行軌道定線的橫渡線開關。
廊道建模
建置 3D 軌道廊道模型，包括定線、縱斷面和組合。整合開關、道岔、月台的設計與鐵路超高計算的功能。(影片：54 秒) (英文)
月台邊緣設計
透過沿軌道月台邊緣動態更新的方式，使用單月台和雙月台次組合來設計輕型或重型軌道的月台邊緣。(影片：1 分 1 秒) (英文)
設計自動化
使用視覺程式設計，產生可自動執行重複且複雜工作 (包括電氣、信號和其他系統元素) 的腳本。(影片：2 分 42 秒) (英文)
建立關聯性，並執行水平和垂直結構的概念與細節設計。(影片：2 分 18 秒) (英文)
對軌道網路資產進行詳細塑型和文件製作。(影片：4 分 7 秒) (英文)
使用 Dynamo 自動設計並詳細說明複雜的例行工作，以加速專案程序進行。(影片：2 分 37 秒) (英文)
— Anette Bejaard，Arcadis 道路與鐵路諮詢部門主管
— Jan-Peter Ter Maaten，VolkerWessels 的 GIS 團隊主管
— Lennart Andersson，LiRo Group 虛擬設計、營造及營運部門總監
— Hua Xie，中鐵第四勘察設計院 IT 主管
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