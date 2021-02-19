適用於軌道設計的 Civil 3D

有效率地建立模型並分析軌道專案

提升運輸樁號和軌道網路的計畫、設計和交付速度。

適用於軌道重新設計的 Civil 3D 功能

功能

定線和縱斷面

根據隨父系軌道定線幾何圖形、縱斷面和鐵路超高的變更而調整的特定公差，使用軌道定線建立具有一般樁號標示的軌道線。(影片：1 分 46 秒)(英文)

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特殊軌道設計

根據可由您編輯、刪除或增補道岔和橫渡類型的資源庫，設計定線分支的道岔與連接平行軌道定線的橫渡線開關。

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廊道建模

建置 3D 軌道廊道模型，包括定線、縱斷面和組合。整合開關、道岔、月台的設計與鐵路超高計算的功能。(影片：54 秒) (英文)

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月台邊緣設計

透過沿軌道月台邊緣動態更新的方式，使用單月台和雙月台次組合來設計輕型或重型軌道的月台邊緣。(影片：1 分 1 秒) (英文)

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設計自動化

使用視覺程式設計，產生可自動執行重複且複雜工作 (包括電氣、信號和其他系統元素) 的腳本。(影片：2 分 42 秒) (英文)

連結其他 Autodesk 產品以進行軌道設計

影片：使用工程建設軟體集的工具最佳化並增強軌道的設計過程

最佳化所有專案階段的軌道設計

建立關聯性，並執行水平和垂直結構的概念與細節設計。(影片：2 分 18 秒) (英文)

觀賞影片
影片：使用 Civil 3D 和工程建設軟體集中的工具，對軌道網路進行詳細設計和文件製作

簡化軌道設計

對軌道網路資產進行詳細塑型和文件製作。(影片：4 分 7 秒) (英文)

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影片：使用工程建設軟體集中的工具，自動執行軌道設計工作流程

自動化設計工作流程

使用 Dynamo 自動設計並詳細說明複雜的例行工作，以加速專案程序進行。(影片：2 分 37 秒) (英文)

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