加快道路和公路專案的設計、最佳化與文件編輯速度。
影像由 WSP 授權使用
測量
下載、建立、分析和調整測量資料。簡化與辦公室之間傳輸實地擷取測量資料的作業。(影片：16 秒) (英文)
瞭解更多
廊道建模
建立動態且彈性的道路廊道 3D 模型。模擬駕駛穿越廊道，並以視覺方式評估視距與影響分析。(影片：35 秒) (英文)
交叉設計
建立 3 向 (T 形) 或 4 向交叉的動態模型。根據與納入既有道路或規劃道路的標準，建立環島模型。(影片：10 秒) (英文)
排水設計
執行雨水管理工作 (包括雨水管設計)。定義管路路徑，運用水力學/水文學分析進行最佳化。(影片：10 秒) (英文)
道路修復
自動產生修復廊道設計模型的組合。最佳化轉動和覆疊功能，以平衡成本與效能。(影片：57 秒) (英文)
設計自動化
使用視覺程式設計，產生可自動執行重複且複雜工作的可重複使用腳本。(影片：1 分 28 秒) (英文)
材料與數量
使用材料資訊建立報告，包括沿定線上的體積、比較設計和既有地形地面，以及數量需求的報告。(影片：20 秒) (英文)
計畫製作和文件製作
建立計畫製作圖紙，該圖紙會根據定線上預先定義的區域自動顯示定線和縱斷面的樁號範圍。(影片：24 秒) (英文)
使用 Civil 3D、ReCap Pro、InfraWorks 及 Dynamo 進行關聯式設計，並加快詳圖設計的速度。(影片：2 分 42 秒) (英文)
將 Civil 3D 道路幾何圖形連接到 InfraWorks 和自訂 Revit 結構中的參數式橋樑塑型工具。(影片：2 分 56 秒) (英文)
— Hao Fu，中國重慶市設計院 (Chongqing Architectural Design Institute of China) 土木工程師
— Daniel Krause，Wayss & Freytag Ingenieurbau AG 數位營造主管
Autodesk
購買方式
支援
隱私權 | Cookie 偏好 | 檢舉違規事項 | 使用條款 | 法律 (英文) | © 2024 Autodesk, Inc. All rights reserved.