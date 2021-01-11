浮動視窗：可拖曳圖面視窗，將視窗並排顯示或放置到多台顯示器上，無須開啟另一個 AutoCAD 例證

更快儲存：每次儲存時間平均縮短一秒

縮短安裝時間：在固態硬碟上安裝時間最高可減少 50%

新的深色主題：現代化的藍色外觀，並改善了對比度和清晰度

使用者介面：平面設計圖示，以及直覺式的對話方塊和工具列

2D 圖形：更高的穩定性、保真度和效能

新 DWG 格式：使用 2018.dwg 檔案格式，可提升儲存、移動和複製的效能