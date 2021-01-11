專業建築師、工程師和設計師運用一流的 AutoCAD LT® 功能，快速精確地完成工作。
在 AutoCAD LT 中使用 AutoLISP，透過自動化簡化工作流程並執行 CAD 標準
運用詳細的多 (人) 用戶事件記錄與比較工具，存取和追蹤版本歷程
取得 AutoCAD 功能和設計難題相關的實用支援與解決方案
將 CAD 圖紙以 PDF 格式從 AutoCAD LT 直接發佈至 Autodesk Docs
在桌上型電腦、網頁及行動裝置上享有一致的 AutoCAD 體驗，隨時隨地記錄、分享及檢視構想
使用 Autodesk Docs 和第三方雲端儲存空間，在 AutoCAD LT 中存取、預覽和開啟 DWG™ 檔案
圖塊參考更具彈性，包括造型、大小或規劃上的變更
可在桌上型電腦或 AutoCAD 網頁版中，檢視和存取 AutoCAD LT 中的圖塊，並標記為最愛內容
不必改變現有圖面，就能安全地審閱 DWG 檔案，並將回饋直接加入 DWG 檔案
自動計算圖面中的圖塊或物件實例
無須離開目前視窗即可比較圖面的兩種版本
將圖面受控制的副本傳送給團隊成員和同事，無論對方身處何地均可存取
適用於 2D 設計與文件製作的實用基本功能，有助節省時間，讓工作事半功倍。
增強功能
HATCH
熟悉的 HATCH 指令更新為更方便的版本後，設計變得更清楚明瞭。不使用預先定義的造型或封閉邊界，而是透過樣式、填滿和路徑，在圖面上加入紋理。(影片：1 分 01 秒) (英文)
新功能
ArcGIS® 基準地圖
使用 Esri 的 ArcGIS® 基準地圖，以真實世界的地理資訊來製作敷地平面圖。存取五種基準地圖集，形式包含高解析度衛星和鳥瞰影像、OpenStreetMaps 和 Streets，以及淺灰色和深灰色單色地圖型式。
全面性的 2D 文件製作
使用全面性的圖面、編輯和註解工具組合，製作 2D 文件和圖面。
直覺式使用者介面
在需要下列工具時可輕鬆存取：關聯式功能區頁籤、多功能掣點、可自訂的工具選項板和智慧型指令行。
創新技術
取得最新技術，包括 TrustedDWG™、高解析度顯示器支援、移轉工具，以及 AutoCAD 桌面應用程式。
AutoCAD LT 提供彈性的固定期限使用授權形式，可隨著每次改版而獲得新功能。如果您擁有 AutoCAD LT 2016 或更早版本的永久授權，此為 AutoCAD LT 2017、AutoCAD LT 2018、AutoCAD LT 2019、AutoCAD LT 2020、AutoCAD LT 2021、AutoCAD LT 2022、AutoCAD LT 2023 及 AutoCAD LT 2024 的變更內容。
內容
最佳 2D 製圖、設計和文件製作工具。
AutoCAD 網頁版：使用任何電腦皆可檢視、建立和編輯 AutoCAD 圖面，無須安裝軟體。*
AutoCAD 行動版：透過 iOS 和 Android 裝置，檢視、建立和編輯 AutoCAD 圖面。
整合工作流程：在桌上型電腦、網頁和行動裝置順利完成工作。*
雲端儲存連線：可透過 Autodesk 雲端及多家頂尖的雲端儲存服務提供商，在 AutoCAD 中存取 DWG 檔案。
自 2016 新增的最新功能包括：
AutoLISP：可活用 AutoLISP 的自動化功能，簡化工作流程並執行 CAD 標準。
智慧圖塊：根據您在圖面中插入相同圖塊的位置，自動將圖塊放置到圖面中，或搜尋物件並將物件轉換為新圖塊、既有圖塊或最近使用的圖塊。
Autodesk Assistant： 無須離開 AutoCAD，即可取得實用的支援與解決方案，因應各種功能的相關內容以及您的設計難題。
活動見解：可使用檔案比較工具來追蹤版本歷程，記錄共用 DWG 的更新狀態，並提供詳細的性質
檔案開啟效能：在 AutoCAD LT 2025 中，2D 檔案平均開啟速度比 AutoCAD LT 2025 快 2 倍**。
追蹤：不必改變既有圖面，就能安全地審閱 DWG 檔，並將回饋直接加入 DWG 檔。
計數：使用「計數」指令自動計算圖塊數或幾何圖形數。
共用：將圖面受控制的複本傳送給團隊和同事，無論他們身在何處都可存取。
推送到 Autodesk Docs：將 CAD 圖紙以 PDF 格式從 AutoCAD 推送到 Autodesk Docs。
圖面歷程：查看歷來對圖面所做的變更。(自 AutoCAD LT 2025 開始，已與活動見解合併)。
外部參考比較：不需要離開目前圖面，即可比較兩種版本的外部參考並執行變更。
圖塊選項板：從桌上型電腦或 AutoCAD 網頁應用程式中的「資源庫」頁籤有效率地插入圖塊。
快速測量：移動滑鼠就能快速顯示圖面中所有鄰近的測量值，包含面積和周長。
修剪和延伸 (增強功能)：用預設的「快速」模式自動選取所有可能的邊界。
清除 (重新設計功能)：用輕鬆選取和物件預覽功能一次移除多個不需要的物件。
DWG™ 比較：無須離開目前視窗即可比較兩種版本的圖面或外部參考。
PDF 匯入：從 PDF 將幾何圖形 (包括 SHX 字體檔案、填滿、點陣影像和 TrueType 文字) 匯入圖面。
儲存至網頁版和行動版：使用桌上型電腦儲存圖面及相關的外部參考，然後使用 AutoCAD 網頁版和行動版檢視和編輯。
新視圖和視埠：輕鬆在配置內新增儲存的視圖。
高解析度顯示器支援：使用 4K 和更高解析度的顯示器檢視您的設計。
螢幕外選取：即使平移或縮放超出螢幕範圍，仍可保留選集內已選取的物件。
2016 年以來的改進項目：
浮動視窗：可拖曳圖面視窗，將視窗並排顯示或放置到多台顯示器上，無須開啟另一個 AutoCAD 例證
更快儲存：每次儲存時間平均縮短一秒
縮短安裝時間：在固態硬碟上安裝時間最高可減少 50%
新的深色主題：現代化的藍色外觀，並改善了對比度和清晰度
使用者介面：平面設計圖示，以及直覺式的對話方塊和工具列
2D 圖形：更高的穩定性、保真度和效能
新 DWG 格式：使用 2018.dwg 檔案格式，可提升儲存、移動和複製的效能
TrustedDWG：DWG 檔的完整性和相容性警示
支援與軟體存取：
技術支援
Autodesk 支援專家：您可以預約通話時間、†進行線上交談 (有限定時間) 或傳送電子郵件給我們。
遠端桌面協助：在安全的情況下，取得實際的疑難排解。†
線上資源：存取知識庫，取得說明文件、自學課程、訓練影片和社群支援論壇。
存取最新的軟體：立即存取最新版本和更新內容。
存取舊版本：下載和使用舊版。
彈性的期限長度：訂購月度、年度或 3 年期的固定期限使用授權。*
管理工具：使用 Autodesk Account 輕鬆管理軟體授權、套數和使用情況。
*不適用於維護方案客戶。
†適用於享有進階支援的維護方案客戶。