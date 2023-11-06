建立精彩的視覺效果  

©️ 2022 Marvel.影像由 Framestore 授權使用

為何要使用傳媒娛樂軟體集？ 

增加工作負載量

運用可同時在 15 台電腦上執行 Bifrost 的能力，輕鬆製作精細特效。

提供最高品質 

使用軟體集提供的 5 個 Arnold 授權處理最複雜的 VFX 專案。

改善流水線穩定性  

存取密切整合的 DCC 工具，避免浪費時間與資源。

視覺效果工作室使用傳媒娛樂軟體集的方式

Autodesk Media and Entertainment 作品展示 (影片：1:10 分鐘)
影像由 Framestore 授權使用

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《奇異博士2：失控多重宇宙》的 CG 分身

《奇異博士2：失控多重宇宙》。© 2022 Marvel. 影像由 Framestore 授權使用

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大型綠色森林

影像由 Henry Yamin 授權使用

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凝固成金色雕像的角色

Watchmen © 2019 HBO.All rights reserved.影像由 Pixomondo 授權使用

查看功能

Autodesk Media and Entertainment 作品展示 (影片：1:10 分鐘)
影像由 Framestore 授權使用

查看功能
《奇異博士2：失控多重宇宙》的 CG 分身

《奇異博士2：失控多重宇宙》。© 2022 Marvel. 影像由 Framestore 授權使用

查看功能
大型綠色森林

影像由 Henry Yamin 授權使用

查看功能
凝固成金色雕像的角色

Watchmen © 2019 HBO.All rights reserved.影像由 Pixomondo 授權使用

查看功能

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