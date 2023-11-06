©️ 2022 Marvel.影像由 Framestore 授權使用
運用可同時在 15 台電腦上執行 Bifrost 的能力，輕鬆製作精細特效。
使用軟體集提供的 5 個 Arnold 授權處理最複雜的 VFX 專案。
存取密切整合的 DCC 工具，避免浪費時間與資源。
Autodesk Media and Entertainment 作品展示 (影片：1:10 分鐘)
影像由 Framestore 授權使用
《奇異博士2：失控多重宇宙》。© 2022 Marvel. 影像由 Framestore 授權使用
影像由 Henry Yamin 授權使用
Watchmen © 2019 HBO.All rights reserved.影像由 Pixomondo 授權使用
- Unkolt Studios 的 VFX 主管 Amaan Akram
- Ghost VFX 的 VFX 總監 Claus Kogsboell
- ARTFX Montpellier 學務部總監 Camille Poiriez
- Crafty Apes 的資深技術美工人員和流水線開發人員 Sean Willis
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