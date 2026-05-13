Autodesk Onaylı Eğitmenler, sektör standartlarını karşılamak ve eğitim ortamlarında kurslar vermek için gerekli ürün bilgisine sahiptir. ACI rozetleri saygın kuruluşlar tarafından verilir ve onaylanır. Yetkinliklerinizi doğrulayan sertifikalı rozeti sunarak müşterilerinizin güvenini kazanın. Autodesk Onaylı Eğitmen sertifikasını kazanmak için eğitmen, şartları karşılayan bir Öğrenme İş Ortağı için çalışan bir Bağlı Eğitmen olmalıdır.

Pleasant Hill, California'daki Diablo Valley College’da bir sınıf. Öğrenciler ve öğretmenler Fusion 360 ile çalışıyor.

Autodesk Onaylı Eğitmenler (ACI), Autodesk çözümleri ve ürün uzmanlığı, profesyonel eğitim sunumu ve ileri düzey öğretim becerileriyle tanınan, güvenilir ve sertifikalı profesyonellerdir. ACI'lar Autodesk tarafından incelenir ve Autodesk Öğrenme İş Ortaklarına bağlıdır. Görevleri, öğrencileri güçlendirerek sürekli değişen dünyaya uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır.

Uzmanlık ve güvenilirlikle rekabette öne çıkın

Vizyon sahibi Öğrenme İş Ortaklarımızla herkes için daha iyi bir dünya oluşturmaya yardımcı olmak istiyoruz. Autodesk'in Onaylı Eğitmen yetkilendirmesi, gerçekçi eğitmen gereklilikleriyle ulaşılabilir bir zorluktur. ACI olmak, uzmanlığınızı geliştirme, gelecekteki gelir akışlarını güvence altına alma ve sürdürülebilir yeni müşteriler ve uzun vadeli işler elde etme konusunda somut ve anında getiri sunar.

ACI Program Seviyeleri

Autodesk Onaylı Eğitmen sertifikasını kazanmak için eğitmen, şartları karşılayan bir Öğrenme İş Ortağı için çalışan bir Bağlı Eğitmen olmalıdır. Eğitmenlerin, ACI sertifikası kazanabilmesi için minimum program gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir.

Standart ACI

Autodesk Onaylı Eğitmen olduktan sonra kazanılır.

 

Gümüş ACI

ACI Sertifikasyonu üç yıl boyunca geçerlidir ve her yıl yenilenir.

Altın ACI

ACI Sertifikasyonu altı yıl boyunca geçerlidir ve her yıl yenilenir.

Platin ACI

ACI Sertifikasyonu dokuz yıl boyunca geçerlidir ve her yıl yenilenir.

 

Autodesk Onaylı Standart Sertifika almak için gereklilikler

Autodesk Öğrenme İş Ortağı Distribütörümüz, ACI Programı gereklilikleri, avantajları ve ACI yeterlilik belgelerinizi nasıl kazanmaya başlayabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi verecektir. Temel gereksinimler aşağıdakileri içerir: 

  • Aktif bir Autodesk Öğrenme İş Ortağına sahip Bağlı Eğitmen olmak
  • Bağlı Autodesk Öğrenme İş Ortağınızdan Autodesk Eğitmen Kimliği edinmek
  • Autodesk Onaylı Eğitmen Etkinleştirme Portalı'nda profilinizi etkinleştirmek;Eğitici Eğitimi Kursunu tamamlamak
  • Autodesk Eğitim Değerlendirme Sisteminin aktif, sürekli kullanımını devam ettirmek

ACI Programı'na katılım, ACI Rozetinin kullanımı ve kendinizi bir ACI olarak tanımlama hakkı, Autodesk Onaylı Eğitmen Programı Sözleşmesi'nin hükümlerine ve ACI Rozeti kullanımı için Program Kılavuzunda veya Rozet Sağlama Platformunda sunulan tüm yönergelere tabidir. Bu yönergeler Autodesk'in takdirine bağlı olarak zaman zaman değişebilir. Autodesk, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda Program hükümlerini değiştirebilir veya Programı sona erdirebilir.

İlerleme için beklemeyin. Bunu siz gerçekleştirin.

Autodesk Yetkili Eğitim Merkezinizdeki, Autodesk Yetkili Akademik İş Ortağınızdaki veya Üyelik Eğitimi Sağlayıcınızdaki Site Yöneticisi ile iletişime geçerek Autodesk Onaylı Eğitmen olma yolculuğunuza başlayın.

Daha fazla bilgi için Autodesk Onaylı Eğitmen Program Sözleşmesi (İngilizce), Global Program Kılavuzu ve Avantajların Açıklaması (İngilizce) sayfalarımızı ziyaret edin.