Autodesk Öğrenme İş Ortağı Distribütörümüz, ACI Programı gereklilikleri, avantajları ve ACI yeterlilik belgelerinizi nasıl kazanmaya başlayabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi verecektir. Temel gereksinimler aşağıdakileri içerir:

Aktif bir Autodesk Öğrenme İş Ortağına sahip Bağlı Eğitmen olmak

Bağlı Autodesk Öğrenme İş Ortağınızdan Autodesk Eğitmen Kimliği edinmek

Autodesk Onaylı Eğitmen Etkinleştirme Portalı'nda profilinizi etkinleştirmek; Eğitici Eğitimi Kursunu tamamlamak

Autodesk Eğitim Değerlendirme Sisteminin aktif, sürekli kullanımını devam ettirmek

ACI Programı'na katılım, ACI Rozetinin kullanımı ve kendinizi bir ACI olarak tanımlama hakkı, Autodesk Onaylı Eğitmen Programı Sözleşmesi'nin hükümlerine ve ACI Rozeti kullanımı için Program Kılavuzunda veya Rozet Sağlama Platformunda sunulan tüm yönergelere tabidir. Bu yönergeler Autodesk'in takdirine bağlı olarak zaman zaman değişebilir. Autodesk, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda Program hükümlerini değiştirebilir veya Programı sona erdirebilir.