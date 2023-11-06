Oyun geliştirme için en önemli temel özellikler

 Yeni oyununuzu geliştirmek için sayısız özelliğe erişin.

Deniz kenarında stilize bir yapı

Yeniden topoloji oluşturma araçları

Çokgen örgü verilerini otomatik ama doğruluktan ödün vermeyen bir biçimde temiz, dörtgen tabanlı bir topolojiye dönüştürerek gereksiz derecede karmaşık ve yüksek çözünürlüklü varlıkları veya geleneksel modelleme çalışmalarını sadeleştirin.

Değiştirici yığını iş akışı 

Sektörde standart olarak kabul edilen ve tasarımlarınızı tahribatsız bir şekilde kolayca test edip geliştirmenize olanak tanıyan bir dizi tasarım değiştirme aracıyla fikirlerinizi kavramsallaştırın, yineleyin ve yenilerini keşfedin.

Karakter tasarımı

İskeleti modellenmiş karakterler için deformasyonlar dahil olmak üzere gerçeğe yakın bir performansla karmaşık hareket sistemleri oluşturun.

Animasyon eğrisi düzenleme

Sahne animasyonunun grafik gösterimini kullanarak animasyon eğrileri oluşturun, görüntüleyin ve düzenleyin.

Bifrost Görsel Programlama Ortamı 

Tek bir görsel prosedürel programlama ortamında fiziksel açıdan gerçekçi ve son derece ayrıntılı simülasyonlar oluşturun.

Unreal Live Link for Maya 

Unreal Live Link for Maya eklentisi ile animasyon verilerini Maya'dan Unreal'e gerçek zamanlı olarak aktarın.

Diğer Media & Entertainment Collection özellikleri

Modelleme

Yeniden topoloji oluşturma araçları

3DS MAX, MUDBOX

Çokgen örgü verilerini otomatik ama doğruluktan ödün vermeyen bir biçimde temiz, dörtgen tabanlı bir topolojiye dönüştürerek gereksiz derecede karmaşık ve yüksek çözünürlüklü varlıkları veya geleneksel modelleme çalışmalarını sadeleştirin.

Daha fazla bilgi

Akıllı Ekstrüzyon

3DS MAX, MAYA
Çokgen modellemeyi bir üst seviyeye taşıyan sektör lideri Akıllı Kalıptan Geçirme özelliğiyle örgü dokusunu etkileşimli bir şekilde Artırma veya Azaltma imkanından yararlanarak hızla yaratıcılığınızı yansıtan içerikler oluşturun.

Daha fazla bilgi

Örgü ve yüzey modelleme

3DS MAX, MAYA
Çokgen, alt bölüm yüzeyi ve eğri tabanlı modelleme özellikleri ile parametrik ve organik nesneler oluşturun. 

Daha fazla bilgi

Kapsamlı UV Düzenleme Araç Seti

MAYA, 3DS MAX, MUDBOX
Çokgen, NURBS ve alt bölüm yüzeylerine ait UV doku koordinatlarını 2B modunda görüntüleyip düzenleyin.

Daha fazla bilgi

Değiştirici yığını iş akışı

3DS MAX
Sektörde standart olarak kabul edilen, kullanımı kolay bir dizi tahribatsız test ve tasarım değiştirme aracıyla fikirlerinizi kavramsallaştırın, yineleyin ve yenilerini keşfedin. 

Daha fazla bilgi

İskelet modelleme ve animasyon

Karakter tasarımı

3DS MAX, MAYA
İskeleti modellenmiş karakterler için deformasyonlar dahil olmak üzere gerçeğe yakın bir performansla karmaşık hareket sistemleri oluşturun.

Daha fazla bilgi

Mavi Kalem araç seti 

MAYA

Zaman içinde pozlar çizin, hareket yaylarını tanımlayın, bir çekimi işaretleyin veya sahnenize yorumlar ve açıklamalar ekleyin.

Daha fazla bilgi

Animasyon eğrisi düzenleme

3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER

Sahne animasyonunun grafik gösterimini kullanarak animasyon eğrileri oluşturun, görüntüleyin ve düzenleyin.

Daha fazla bilgi

Hikaye Aracı

MOTIONBUILDER

Klip harmanlama ve doğrusal olmayan animasyon ile farklı çekimler arasında geçiş yapın veya tek bir animasyonda birleştirin.

Daha fazla bilgi

Değerlendirme Yöneticisi

MAYA

Paralel değerlendirme, GPU hızlandırmalı deforme ediciler ve arka planda önbelleğe alma olanaklarıyla animasyonlarınızı daha hızlı gözden geçirin ve daha az playblast üretin.

Daha fazla bilgi

Eklenti desteği

3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER, MUDBOX 

Güçlü üçüncü taraf eklentileri için sağlanan destek sayesinde daha geniş imkanlara ulaşın.

Daha fazla bilgi

Efektler

Bifrost görsel programlama ortamı

MAYA

Tek bir görsel prosedürel programlama ortamında fiziksel açıdan gerçekçi ve son derece ayrıntılı simülasyonlar oluşturun.

Daha fazla bilgi

Simülasyon ve efektler

MAYA

Aero, MPM ve Particles sistemleriyle tutuşma, kar yağışı veya parçacıklara ayrılma gibi doğal görünümlü efektler oluşturun.

Daha fazla bilgi

Saçılma ve örnekleme

MAYA

Çarpıcı sonuçlar veren saçılım araçlarıyla devasa ölçekli karmaşık varlıklar elde ederek yepyeni bir dünya inşa edin veya etkileyici set giydirmeleri tasarlayın.

Daha fazla bilgi

Kullanılmaya hazır grafikler

MAYA

Önceden oluşturulmuş grafikler sayesinde ilk kullanımınızdan itibaren patlamalar ve kum fırtınaları gibi harika görünümlü efektler oluşturun.

Daha fazla bilgi

NanoVTT

MAYA

NanoVTT ile doğrudan görüntüleme alanında, Arnold görüntülerine çok yakın kalitede hacim görüntüleme işlemleri gerçekleştirin.

Daha fazla bilgi

Etkileşimli saç düzenleme

MAYA

Güçlü ve etkileşimli düzenleme araçlarını kullanarak karakterleriniz için gerçekçi saç ve kürk tasarımları yapın.

Daha fazla bilgi

Görünüm geliştirme

LookdevX

MAYA
Sanatçı dostu bir görünüm geliştirme sistemiyle gölgelendirme ağları tasarlayın ve USD nesnelerine yönelik materyaller oluşturun.

Daha fazla bilgi

Görüntü Oluşturma

Arnold GPU

ARNOLD
Görüntüleme için CPU ile GPU arasında sorunsuzca geçiş olanağı.

Daha fazla bilgi

Standart Yüzey gölgelendirici

ARNOLD

Enerji tasarrufu sağlayan, fiziksel tabanlı bu verimli gölgelendirici ile çok çeşitli malzemeler ve görünümler üretin.

Daha fazla bilgi

Görüntüleyiciler

ARNOLD
Işık efektlerini kontrol etmek ve her görüntü oluşturmadan sonra otomatik olarak paraziti gidermek için Bloom, Light Mixer, Noice ve OptiX parazit giderici görüntüleyicileri kullanın.

Daha fazla bilgi

Esnek ve genişletilebilir API

ARNOLD

Arnold'u harici uygulamalara entegre edin ve özel gölgelendiriciler, kameralar, ışık filtreleri ve çıktı sürücüleri oluşturun.

Daha fazla bilgi

Evrensel Sahne Açıklaması (USD) desteği

ARNOLD

Üretim senaryolarında Arnold ile USD'nin gücünü en üst düzeye çıkarın.

Daha fazla bilgi

Evrensel Sahne Açıklaması (USD) iş akışları

Yıldırım hızında 

MAYA

USD kullanarak devasa veri kümelerini saniyeler içinde yükleyin ve düzenleyin.

Benzersiz içe/dışa aktarma

3DS MAX, MAYA

USD verilerini yerel Maya veya 3ds Max verileri olarak içe aktarma, yerel Maya veya 3ds Max verileriniyse USD verileri olarak dışa aktarma olanağı.

Hafif önizlemeler

MAYA

Hiyerarşi Görünümü penceresini kullanarak USD sahne yapısının hızlı önizlemelerini görüntüleyin.

Açık kaynak ve tamamen özelleştirilebilir

Maya, Bifrost ve Arnold için USD eklentileri, stüdyoların gerektiği gibi özelleştirebileceği açık kaynak projeler olarak sunulmaktadır.

Üretim hattı entegrasyonu

Python 3

3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER

Python 3’le komut dizisi oluşturup eklenti yazın.

Özelleştirme

3DS MAX, ARNOLD, MAYA, MOTIONBUILDER, MUDBOX

Yazılımların görünümünü ve çalışma biçimini üretim hattınıza uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Ortam Montaj araçları

3DS MAX, MAYA

Daha kolay şekilde büyük, karmaşık dünyalar yaratın ve üretim varlıklarını gizli öğeler olarak yönetin.

Daha fazla bilgi

Yazılım güvenliği

3DS MAX, MAYA

İşlerinizi sahne dosyalarının içerebileceği kötü amaçlı komut dosyalarına karşı korumak için sahne güvenliği araçlarını kullanın.

Daha fazla bilgi

glTF desteği

3DS MAX

Web uygulamalarında, çevrimiçi mağazalarda, tarayıcı oyunlarında ve diğer çevrimiçi satış noktalarında kullanım için 3ds Max sahnenizdeki öğeleri glTF’e yayınlayın.

Daha fazla bilgi

Bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız?