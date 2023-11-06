Çokgen örgü verilerini otomatik ama doğruluktan ödün vermeyen bir biçimde temiz, dörtgen tabanlı bir topolojiye dönüştürerek gereksiz derecede karmaşık ve yüksek çözünürlüklü varlıkları veya geleneksel modelleme çalışmalarını sadeleştirin.