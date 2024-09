A atualização das informações do revendedor está reservada exclusivamente aos gestores de contratos. O novo revendedor tem de ser um parceiro Autodesk ativo.

Se mudar de revendedor antes do fim do período de vigência de uma subscrição, peça uma atualização na sua conta ao introduzir o número de conta do novo revendedor (CSN).

Se tiver vários revendedores, esta atualização substituirá as informações de todos os revendedores. Se tiver vários revendedores e quiser atualizar apenas um, contacte o suporte.