Autodesk is wereldwijd toonaangevend op het gebied van ontwerpen en maakt software voor architectuur, engineering, bouw, media en entertainment, en productie. Hebt u ooit in een sportauto gereden, een torenhoge wolkenkrabber bewonderd, een smartphone gebruikt, of een geweldige film gezien? Dan hebt u wellicht iets ervaren dat door een van de miljoenen Autodesk-klanten is gemaakt met onze software.