Autodesk InfoAsset Manager is een uitgebreide tool die wordt gebruikt door professionals die zich bezighouden met de exploitatie en het beheer van bedrijfsmiddelen van water- en afvalwatersystemen. Deze krachtige software is essentieel voor nutsbedrijven die grootschalige water- en afvalwaternetwerken beheren, onderhoudsprocessen optimaliseren en kapitaalinvesteringen plannen. Gemeenten en lokale overheden vertrouwen op InfoAsset Manager om de water- en afvalwaterinfrastructuur van de stad effectief te beheren, naleving van de regelgeving te garanderen en een efficiënte bedrijfsvoering te handhaven. Bovendien gebruiken ingenieursbureaus de software om beheerdiensten van bedrijfsmiddelen aan hun klanten aan te bieden, met diepgaande analyses en rapportage over de toestand van de infrastructuur.