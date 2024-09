Voorwaarden van de Autodesk Autodesk Fusion-bundel:

Bij de aankoop van de Autodesk Autodesk Fusion-bundel wordt een korting van 33% geboden op de adviesprijs (SRP) bij de aankoop van drie nieuwe 1-jarige abonnementen op Autodesk Fusion die als bundel zijn gekocht, exclusief belastingen. Producten die voor dit programma beschikbaar zijn in de Autodesk eStore bestaan uit een Autodesk Fusion-bundel met drie seats.

Deze aanbieding is geldig van 7 februari 2024 t/m 6 juni 2024 in Nederland, kan niet worden gecombineerd met andere kortingen of promoties en is niet geldig waar dit bij wet verboden is of beperkt wordt.

Deze aanbieding is geldig in Nederland, kan niet worden gecombineerd met andere kortingen of promoties en is niet geldig waar dit bij wet verboden is of beperkt wordt. Producten moeten worden gekocht in de online Autodesk-winkel. De toepasselijke korting wordt automatisch in uw winkelwagen weergegeven.

AUTODESK BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE ALLEN TIJDE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT PROGRAMMA (GEDEELTELIJK OF GEHEEL) TE ANNULEREN, OP TE SCHORTEN OF TE WIJZIGEN. PRIJZEN VOOR AUTODESK-SOFTWARE ZIJN ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN.

Autodesk en Autodesk Fusion zijn geregistreerde handelsmerken van Autodesk, Inc. en/of haar dochterondernemingen en/of gelieerde bedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merknamen, productnamen of handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Autodesk behoudt zich het recht voor om product- en serviceaanbiedingen en specificaties en prijzen op elk tijdstip en zonder kennisgeving aan te passen en is niet verantwoordelijk voor eventuele typografische of grafische fouten in dit document.