Autodesk Fusion met PowerShape is CAD-modelleringssoftware die ontworpen is om fabrikanten te helpen het proces te vereenvoudigen waarbij productontwerpen worden omgezet in mallen, gereedschappen en matrijzen die worden gebruikt om ze te maken. PowerShape is een ideaal modelleringshulpmiddel voor CAM-software, zoals PowerMill of FeatureCAM, en helpt bij het maken van geometrie om CAM-programmering te ondersteunen.



PowerShape kan werken met native CAD-gegevens van mainstream ontwerpsystemen. Intelligente workflows helpen u complexe onderdelen te importeren, analyseren, repareren en voorbereiden voor CNC-vervaardiging.