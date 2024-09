Informed Design voor Inventor is een invoegtoepassing voor Inventor die gratis kan worden gedownload en geïnstalleerd. Tot op heden hoeft er geen tokenbetaling in rekening worden gebracht voor het genereren van productiedocumentatie via het webportaal van Informed Design. Houd er echter rekening mee dat het genereren van productiedocumentatie via het Informed Design-webportaal na de gratis boekingsperiode van 0.000 pagina's nominale kosten van 1/3 token per document (gelijk aan 3 documenten per token) met zich meebrengt. Houd er rekening mee dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat de prijzen kunnen worden gewijzigd.